Alessandra Tripoli confessa il suo malessere “Ogni volta era un colpo al cuore”

Alessandra Tripoli sta vivendo a mille la gravidanza tanto attesa

Alessandra Tripoli annuncia la sua gravidanza, lei e Luca Urso stanno per diventare genitori. Il piccolo che arriverà tra qualche mese è stato tanto desiderato, oggi le lacrime scendono da sole per l’emozione.

Per loro la gioia è immensa, lui dichiara di essersi innamorato per la seconda volta. Lei invece è emozionatissima nel dire che il suo cuore adesso batte insieme ad un altro cuore, quello del suo bimbo. Entrambi avevano la certezza di conoscere l’amore, invece hanno scoperto cosa significhi amare davvero, dopo l’ultimo test positivo.

Il percorso per arrivare a questo è stato difficile e tortuoso. Alessandra racconta che ogni volta che faceva il test e risultava negativo, per lei era un colpo al cuore. Anche il marito ha sofferto tantissimo, ma essendo tanto legati l’uno all’altra anche nella tristezza sono riusciti a farsi forza e a sostenersi. Tutto rimanendo pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita quando sarebbe arrivato il momento.

Alessandra Tripoli, dopo il suo messaggio su Instagram arriva quello di Luca Urso commovente e romantico

Alessandra Tripoli è fortunata ad avere un uomo come Luca Urso al suo fianco, lo hanno scritto in tanti sotto il post che l’uomo ha pubblicato su Instagram. Ha scritto che la frase più bella che ha sentito è arrivata da qualche settimana, esattamente quando Alessandra gli ha comunicato che il test di gravidanza è risultato positivo.

Le lacrime sono scese come se piovesse, un insieme di emozioni lo hanno investito. Oggi non smette di osservare quelle linee blu tanto attese, immaginando ciò che verrà, ciò che sarà a breve. La loro vita sta per cambiare, ne sono consapevoli, tra poco saranno in tre; non vedono l’ora di averlo tra le braccia.

Una storia d’amore iniziata da tanti anni, dopo il matrimonio parecchi tentativi falliti, ma adesso è arrivata la felicità

Lei è nata a Misilmeri, Palermo, nel 1987. La sua passione per il ballo è nata sin da subito. La donna ha iniziato a ballare quando aveva soltanto 7 anni. Invece lui è palermitano ed è nato nel 1988. I due si sono subito innamorati infatti stanno insieme da tantissimi anni, fanno coppia sia nella vita sia nel lavoro.

Lavorano insieme rimanendo professionali, hanno anche vinto premi internazionali. Si sono sposati a Misilmeri il 12 luglio del 2016. Da allora cercavano una gravidanza che faticava ad arrivare. Adesso Alessandra è in dolce attesa ma non ha rilasciato altre informazioni.