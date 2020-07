Nilufar Addati allo specchio senza veli, il web impazzito (Foto)

Nilufar Addati è stata tra le protagoniste di Uomini e Donne. Qualche anno fa, infatti, è stata tronista nel dating show di Maria De Filippi dove, poi, ha scelto Giordano. La storia tra i due è ormai archiviata dopo un incipit alquanto turbolento dovuto alla relazione clandestina della ragazza con Stefano Guglielmini.

Adesso Nilufa Addati pare concentrata moltissimo sui suoi fans con i quali ama condividere diversi momenti delle proprie giornate. E, negli ultimi giorni, la temperatura sul suo profilo social si è alzata davvero moltissimo. La ragazza, infatti, posta una foto dopo l’altra ed in ognuna appare sempre molto attraente e sensuale. Pochi giorni fa è arrivata una foto in cui si mostra allo specchio come mamma l’ha fatta. Vediamola più da vicino.

Nilufar Addati, foto provocante allo specchio

Nelle ultime ore, la bella ex tronista Nilufar Addati ha dato di che parlare ai suoi fans. La bella napoletana ha postato su Instagram una foto in cui, a dire il vero, riesce a dare davvero poco spazio all’immaginazione. Una foto che la ritrae in uno speccho e in cui le sue forme sono molto più che evidenti dal momento che, pur nascondendo il seno con i capelli, la ragazza è praticamente nuda.

Uno scatto volutamente provocante che esprime in toto tutto il suo sex appeal e che la bella Nilufar Addati ha deciso di accompagnare con una brevissima didascalia. “Good Vibes”, ovvero “Buone vibrazioni” scrive la Addati. Due parole molto semplici e brevissime che, però, hanno dato largo a vaste interpretazioni da parte del web che è letteralmente andato in tilt.

Le reazioni social

È bastata questa foto di Nilufar Addati per mandare in estasi tutti i suoi fans su Instagram. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, lo scatto non è stato assolutamente giudicato volgare ma, tutto l’opposto. I fans, infatti, hanno definito molto intrigante la posa della ragazza che è riuscita, anche stavolta, nel suo obiettivo di tenere inchiodati al proprio profilo i fans.

Le parole scritte dai fans parlano chiaramente. C’è chi scrive a Nilufar Addati “Madre natura, meravigliosa“, chi, sottintendendo la sua perfezione le scrive “Come modifichi le foto Nilu?”. Insomma, reazioni più che positive di cui la Addati può soltanto essere soddisfatta. I fans nel frattempo si stanno chiedendo cosa ne è della vita sentimentale della ragazza. Dopo la quarantena passata con Giordano Mazzocchi, lei stessa ha smentito ci sia stato un ritorno di fiamma.