Temptation Island, c’è un segreto dietro la scelta finale di Valeria?

Temptation Island è ormai entrato nel vivo. Tra tutti i protagonisti, una delle coppie ha fatto parlare molto di sé. Stiamo parlando di quella formata da Valeria e Ciavy. Dopo un falò di confronto anticipato, richiesto dal ragazzo, i due si sono lasciati e, ad aver fatto traboccare il vaso, sarebbe l’atteggiamento di Valeria con il single Alessandro Basciano.

Nelle ultime ore, però, è trapelato un sospetto in rete. A ridosso della quarta puntata, infatti, si vocifera che tutto fosse “premeditato” e che Valeria conoscesse Alessandro già prima di arrivare a Temptation Island. Ma cosa c’è di vero? E soprattutto quale era il rapporto che legava i due prima del reality? Vediamolo.

Temptation Island, il segreto di Valeria

Valeria e Ciavy si sono lasciati dopo un falò di confronto anticipato piuttosto acceso. Ad accendere tutto questo è stato il comportamento della ragazza che si è lasciata andare con il single Alessandro Basciano. Tra la coppia, comunque, esistevano tantissimi non detti e molti comportamenti inaccettati ed errori rimasti apparentemente imperdonati. Nelle ultime ore, però, pare essere venuto a galla un segreto che la fidanzata avrebbe portato avanti.

Sui social sono emerse diverse indiscrezioni che parlano proprio di questo. Valeria e Alessandro si sarebbero conosciuti già prima di partecipare a Temptation Island. A confermare queste voci è stata anche Deianira Marzano che ha ricordato come i due ragazzi abbiano molti amici in comune. Difficilissimo, quindi, che non si conoscessero prima. Nessuna conferma è arrivata in merito ma è molto probabile che saranno i diretti interessati a chiarire il tutto al termine del programma.

Valeria e Alessandro, un rapporto intenso

Il feeling tra Valeria e il single Alessandro si è visto sin dai primissimi momenti di Temptation Island. Non è difficile, anche per questo, immaginare che i due potessero già conoscersi e, di certo, piacersi. A tutti, difatti, è parso abbastanza strano il loro percorso divenuto sin troppo intenso in pochissimo tempo. Il corteggiamento di Alessandro è stato molto incalzante ed alla fine Valeria ha deciso di lasciare il programma senza il fidanzato Ciavy.

Non è dato, al momento, sapere come stiano andando le cose adesso che Valeria e Ciavy hanno lasciato Temptation Island. In molti pensano che la ragazza continui a frequentare Alessandro e che la sua sia stata una tattica sin dall’inizio per punire il compagno che l’aveva tradita più di una volta. Non rimane che attendere per scoprire ulteriori dettagli.