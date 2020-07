Elettra Lamborghini, caos in spiaggia: interviene la sicurezza

Elettra Lamborghini, giornata al mare e raduno con i fan finito nel caos più totale

Elettra Lamborghini ha l’abitudine di riunire grandi gruppi di persone, piuttosto giovani, che hanno il piacere di trascorrere del tempo con lei, fare dei selfie, degli autografi. Questa volta però non è stata lei a occuparsi dell’organizzazione di un mini evento in spiaggia. Era soltanto un semplice giorno di mare, trovandosi in vacanza ad Otranto in Puglia. La giovane ereditiera era in spiaggia, improvvisamente dei ragazzi l’hanno circondata per un selfie.

Lei si è sempre dimostrata disponibile a tutto questo, quindi li ha accontentati anche questa volta creando di conseguenza il disordine e dopo poco il panico. Ad un certo punto infatti è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e della sicurezza per riportare la calma. La cantante è stata travolta dai suoi fan che in qualche modo hanno cercato di dimostrarle di volerle bene. Si è sparsa la voce della sua presenza in spiaggia, quindi sono arrivate decine e decine di ragazzi con lo stesso obiettivo, foto ed autografo con Elettra.

Elettra Lamborghini, la sicurezza riporta tutto alla calma allontanando i ragazzi ed esortandoli a rispettare le regole

Elettra Lamborghini è stata assaltata senza alcun rispetto delle norme anti covid, nessun metro di distanza. Di conseguenza anche se involontariamente ha messo a rischio chi era presente nei dintorni. Quando sono arrivate le forze dell’ordine hanno affermato che questo modo di fare non va affatto bene. Ma non ha funzionato. Così è stata la star del web, l’influencer ad allontanarli personalmente con un gesto delle mani, chiedendo di distanziarsi, per non avere problemi.

Anche questo suo gesto è stato accolto come un gesto a suo favore. Ha dimostrato di essere alla mano, semplice nonostante sia un personaggio conosciuto oltre che una bella ereditiera. Poi sono stati pubblicati dei video su Instagram in cui si vede un responsabile della security cerca di allontanare la folla con metodi drastici, violenti, in malo modo.

A breve il matrimonio con il dj Afrojack, Elettra sta organizzando tutti i dettagli della cerimonia

La cantante tra poco si sposerà con il famoso DJ Afrojack. Si sta occupando direttamente lei dell’organizzazione dell’evento, pensando ad ogni minimo dettaglio, perché tutto sia perfetto nel giorno più importante della sua vita.

I due sono tanto innamorati l’uno dell’altra, spesso sui social si dedicano importanti dichiarazioni d’amore e commentano le foto reciproche. Lui le scrive di essere la donna più bella del mondo, lei afferma di essere invece la più fortunata.