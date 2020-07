Francesco Monte debutta come cantante: esce il primo singolo “Siamo già domani”

Francesco Monte si lancia a capofitto nel mondo della musica lasciando tutti stupiti

Francesco Monte da tronista a cantante, assolutamente inaspettato. Il ragazzo ha lanciato il suo primo singolo intitolato Siamo già domani, sorprendendo i suoi fan, compresa l’ex cognata Belen Rodriguez. Proprio lei si è complimentata sui social con il ragazzo per l’obiettivo raggiunto. Si è mostrata Felice, apprezzando un gesto che non si sarebbe aspettata. Le sue parole fanno intendere che Monte ha in mente questo progetto già da diversi anni, dai tempi della relazione con Cecilia. Ci ha pensato un po’ su, c’è voluto tempo per far sì che diventasse realtà, ma adesso ce l’ha fatta.

Cecilia invece non ha proferito parola in merito, non si è esposta come la sorella, ha scelto di rimanere nel suo. Nessuno stupore dato che tra lui e lei ormai è tutto finito da quando si sono separati. Cecilia Rodriguez ha preferito portare rispetto al suo attuale compagno Ignazio Moser.

Francesco Monte colpisce al cuore dei suoi fan, la passione dell’infanzia era la strada del successo

Francesco Monte ha cercato di colpire dritto al cuore il suo pubblico, dimostrando di essere in grado di raggiungere importanti risultati facendo uso della voce. La voce viene dritta dal cuore perché questo è il sogno che lo accompagna da quando era bambino. Spiega che il canto appartiene alla sua infanzia, infatti quando è arrivato a Tale e quale show ha messo alla prova se stesso, si è ascoltato ed ha capito che forse la strada giusta per lui sarebbe stata proprio quella suggerita dal periodo più bello, l’infanzia.

Per riuscire ad arrivare a questo traguardo ha ricevuto la collaborazione e l’aiuto per la scrittura del testo da parte di Luca Mele ed Alex Grasso. Marcello Sutera invece si è occupato dell’arrangiamento musicale. A loro vanno i calorosi ringraziamenti. La canzone parla d’amore, chiunque riuscirà ad identificarsi dice Monte, per questo crede che abbia tutte le carte in regola per ottenere successo.

Una breve carriera che gli ha regalato la fama, Monte parte già da una buona posizione

Ciò che lo aiuta è l’essere un personaggio noto, amato soprattutto dal pubblico giovane. Monte ha partecipato all’Isola dei famosi, dopo una prima esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore e successivamente come tronista. Poi ha preso parte anche a Tale e quale show dove ha scoperto il talento del canto. Poi è stato anche al Grande Fratello vip, finché ha intrapreso il percorso musicale.

È riuscito a fare uso del coraggio che ha sempre dimostrato di avere in tante occasioni, anche professionalmente parlando. Adesso a parlare sarà la musica, il pugliese potrà ricevere riscontro dal successo ottenuto a partire da adesso dopo il lancio della canzone.