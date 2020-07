Phyllis Jeanne Somerville l’attrice americana muore improvvisamente

Phyllis Jeanne Somerville il cinema piange un altro importante nome

Phyllis Jeanne Somerville è deceduta, uno dei volti più conosciuti nel teatro e nel cinema, attrice famosa che ha recitato in diversi film e serie TV lascia un vuoto incolmabile in tutto il mondo. Il suo decesso è avvenuto all’improvviso, le cause non sono state rivelate. La donna era una grande professionista ed è riuscita con determinazione nel corso degli anni, a fare del suo sogno la realtà: diventare un’attrice affermata.

Ben 45 anni della sua vita sono stati dedicati alla sua più grande passione. Il suo agente, manager Hilepo, dopo l’annuncio della morte, ha affermato di aver lavorato con lei, per 28 anni e oggi la sua mancanza si sente già. Sa che gli mancherà tantissimo, così come mancherà a tutti i colleghi ed ai suoi amici. Il ricordo arriva sui social dove attori di cinema e teatro le hanno lasciato belle parole.

Phyllis Jeanne Somerville la sua carriera ricca di titoli e grandi nomi, un’attrice grandiosa

Phyllis Jeanne Somerville vanta una carriera lunghissima, ricca di grandi titoli e nomi. Ha recitato ne Il Curioso caso di Benjamin Button, Little children, The Big C, 0 Time, Madam secretary, The Good Wife, tutti nomi che nessuno dimenticherà mai.

Recentemente era tornata su Netflix nella prima stagione di Daredevil, dove recitava di fianco a Vincent D’Onofrio, poi con Robert Redford, Jane Fonda Ne Le nostre anime di notte. Uno dei ruoli per i quali è maggiormente conosciuta è Lady in The Outsiders.

Storia di una vita di successi musicali, teatrali e cinematografici

L’attrice è nata a Iowa City, nell’Iowa, figlia del reverendo Paul Sommerville e la madre Lefa Mary. La mamma era una bibliotecaria, lei invece aveva frequentato il liceo, aveva fatto la cheerleader, successivamente studiato teatro e musica. Le piaceva suonare il clarinetto infatti faceva parte della band degli All state.

Il college che ha frequentato è il Morningside college, per poi trasferirsi all’università dello Iowa settentrionale fino al 1966 anno in cui si è laureata in inglese. Dopo essersi laureata ha intrapreso la lunga carriera nel mondo del cinema.

Dal primo successo al Buckskin Joeparco, tante soddisfazioni per una indimenticabile attrice

I primi successi di recitazione di The Visit, Macbeth ed Electra. Poi è arrivata la laurea recitando in Sogno di una notte di mezza estate al Hilberry theatre. Nella Wayne State University di Detroit è diventata attrice. Il primo lavoro retribuito è stato quello svolto durante le vacanze estive al college presso il Buckskin Joeparco di divertimenti.