Giovanni Conversano annuncia: Giada è incinta, secondo figlio in arrivo per la coppia

L’ex tronista è pronto ad allargare la famiglia. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Giovanni Conversano di nuovo papà

Abbiamo conosciuto Giovanni Conversano a Uomini e Donne, ormai più di 12 anni fa. Prima ha corteggiato Serena Enardu, poi le cose tra loro non si sono messe molto bene e Giovanni ha deciso di fare il tronista. Ma Serena è tornata nelle vesti di corteggiatrice. Tanto è bastato per far sognare milioni di telespettatori e per l’inizio della loro relazione di tre anni.

Poi Giovanni e Serena si sono lasciati molto male. Lei ha dichiarato ai giornali di essere stata tradita, lui ha parlato di un rapporto di convenienza e non di amore. Infatti, per tre anni la coppia è stata sotto ai riflettori godendo di tantissima popolarità. Ancora oggi tra di loro c’è dell’astio. Lui ha approfittato della presenza della sua ex a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Tuttavia, da anni Giovanni ha trovato un amore sereno ed equilibrato con Giada Pezzaioli. Dalla loro storia tre anni fa è nato il piccolo Enea e adesso la coppia è pronta ad allargare la famiglia. Giada è di nuovo incinta. Ecco tutti i dettagli qui di seguito nell’articolo.

Giada è al secondo mese di gravidanza

Di solito si aspetta che sia passato il terzo mese per annunciarlo e per fare progetti per via dei rischi che ogni donna incontra nei primo trimestre. Tuttavia, Giovanni Conversano non ha avuto la pazienza di aspettare e attraverso le pagine di DiPiù ha annunciato la seconda gravidanza della compagna.

Nella rivista si legge che Giada è al secondo mese di gravidanza e che secondo i medici potrebbero anche essere due gemelli. Una bellissima notizia per la coppia che è felice di avere un altro o altri bambini per casa. Non rimane che fare tanti auguri a Giovanni e Giada con la speranza che possa andare tutto per il meglio.

Le accuse a Serena Enardu

In questi mesi Giovanni è tornato al centro del gossip per le accuse che ha mosso contro la sua ex fidanzata Serena Enardu. Quando lei ha iniziato un flirt a Temptation Island Vip con Alessandro Graziani, Giovanni ha fatto sapere che Serena è sempre stata così sensibile ai bei ragazzi, facendo capire che nella loro storia non è stato lui a tradire. Inoltre, ha assicurato che Serena si muove soltanto per la popolarità.