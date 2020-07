Federico Mastrostefano dopo Uomini e Donne attore mancato? “Condizione impensabili…”

Federico Mastrostefano, leggero ed ironico, la sua scelta è rimasta nella storia

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, ai tempi fece tanto ridere i telespettatori dell’amato programma di Canale 5, poi non si sentì più parlare di lui. Si trova tra i tronisti più amati, spontaneo, semplice, leggero ed ironico, pur essendo sopra le righe. Fu anche uno dei tronisti più indecisi, il giorno della scelta doveva scegliere tra Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci, fino all’ultimo in tanti credevano avrebbe scelto Eliana che lo corteggiò per mesi, invece stupì tutti e la sua scelta fu Pamela.

La ragazza era dolce e ingenua e aveva fatto innamorare il pubblico di lei, a differenza di Eliana che si è sempre dimostrata una donna particolare, oltre che altezzosa. Oggi tutti la ricorderanno per la storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La loro relazione durò un anno e fu una storia parecchio tormentata.

Federico Mastrostefano, il trono è uno dei ricordi più belli della sua vita, ecco cosa fa oggi

Federico Mastrostefano oggi ha 40 anni, ma è tale e quale allora, sia caratterialmente che fisicamente. L’uomo parlando a Uomini e Donne Magazine, racconta il suo percorso che oggi fa parte dei ricordi migliori della sua vita. Un’esperienza indimenticabile oltre che particolare, l’unica nella vita che dà la possibilità di avere di fronte tante ragazze tra le quali scegliere. Giornalmente, dice Mastrostefano è diverso. Allora come anche adesso la gente lo riconosceva per strada, lui si sentiva un attore di Hollywood.

Non si è mai montato la testa, infatti nessuno gli ha rimproverato cambiamenti dopo l’esperienza televisiva. Non è mai stato un attore ma ha sempre avuto una dote, una passione che ha trasformato in lavoro. Era nuotatore, proprio come anche adesso tanto che ha in gestione un centro sportivo e fa l’istruttore di nuoto.

Mastrostefano felicemente fidanzato con una donna che fa la cassiera

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha messo la testa a posto, Oggi è un uomo serio, felicemente fidanzato con Veronica. La donna è una persona seria e semplice, gli ha fatto perdere la testa. Lavora come cassiera in un supermercato e ogni tanto fa la modella.

Racconta che nonostante sia passato tanto tempo dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, ancora oggi la gente lo ferma per strada, lo contatta sui social, gli chiede come sta, come procede la sua vita. Tutto questo non può fargli che piacere e riempirlo di gioia e di stima. Ha lasciato qualcosa di indelebile nello storico programma.