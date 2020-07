Alessandro Medici dopo l’uscita da Temptation Island nuova vita

Alessandro Medici, in 7 giorni è cambiato tutto tra lui e Sofia

Alessandro Medici dopo aver trascorso una settimana nel villaggio di Temptation Island è cambiato totalmente. Stiamo parlando del fidanzato di Sofia che ha partecipato al reality con l’obiettivo di riconquistare la fiducia della sua fidanzata, così come anche lei. Più volte i fidanzati hanno spiegato di essere inciampati in errori identici, i tradimenti.

Stanno insieme da 4 anni, hanno iniziato il percorso a Temptation Island con la convinzione di poter riprendere un rapporto giunto ormai al termine. Il loro percorso è terminato dopo soltanto 7 giorni dato che Alessandro ha subito chiesto il falò di confronto stanco di essere continuamente screditato dalle parole di Sofia durante gli sfoghi con i tentatori. Alla fine del confronto si è capito che hanno ancora voglia di stare insieme infatti sono usciti mano nella mano nell’incredulità del pubblico da casa.

Alessandro Medici, la lontananza di Sofia lo ha fatto soffrire, adesso sa di amarla davvero

Alessandro Medici ha quindi raccontato al Magazine di Uomini e Donne come stanno adesso le cose tra loro. Ha affermato che in quei 5 giorni è stato malissimo senza di lei anche se il pubblico sui social dice l’esatto contrario. Ciò che si vive nel villaggio è diverso da ciò che si vede da casa. Si tratta di pochi giorni, ma la persona che vive dall’altra parte scompare, non sentirla e non vederla è stato per lui sofferenza pura. Ha rivalutato la sua presenza tanto che adesso averla a fianco lo rende l’uomo più felice al mondo.

Ha dato nuovamente valore ad una storia che nel tempo aveva perso di vista, che era diventata pura abitudine. Di Temptation Island pensa sia stata un’esperienza fantastica che consiglia a tutti coloro che hanno problemi di coppia. Lui ne è uscito più innamorato di prima, è stata un’eternità e da oggi in poi non vorrà più stare lontano da lei neanche un giorno.

Ecco perchè ha scagliato parole di rabbia contro la sua fidanzata

In tanti hanno criticato l’uomo per le parole forti che ha usato nei suoi confronti. Così l’uomo si è subito giustificato spiegando che è stato frutto della rabbia, accecato dalla gelosia. Prima di entrare nel programma aveva letto dei messaggi che aveva frainteso, di conseguenza ogni parola nei confronti di Sofia non era una parola reale frutto di un pensiero negativo, ma una parola di odio e di rabbia.

Aveva paura la donna lo avesse tradito nuovamente. Invece dichiara che durante il percorso ha rivisto la Sofia di sempre, quella di cui si è innamorato, quella sulla quale non ha mai avuto dubbi. Chiude l’intervista con una speranza, poter portare avanti la loro storia d’amore, senza cadere più nei tranelli della vita: i tradimenti.