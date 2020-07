Temptation Island, la verità di Ciavy dopo il falò: ‘Non tenevo Valeria segregata in casa’

Valeria e Ciavy hanno affrontato il falò di confronto nella terza puntata e si sono lasciati. Ecco che cosa ha detto lui in una intervista dopo la fine del programma

Uomini e Donne: Valeria e Ciavy si sono lasciati

In queste settimane sta andando in onda la settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata di giovedì 16 luglio, abbiamo visto Ciavy chiedere il falò di confronto immediato con la fidanzata Valeria. La coppia aveva una relazione da quattro anni e si sono messi alla prova per vedere se lui era degno di fiducia.

Invece, a sorpresa, nel villaggio è stata Valeria ad interessarsi ad un altro ragazzo, il tentatore ed ex corteggiatore Alessandro Basciano. Tra loro è nata un’attrazione e si sono avvicinati molto. Certo, il comportamento di Ciavy dall’altro lato non ha aiutato Valeria. Lui ha detto da subito che non era più innamorato di lei.

Ad ogni modo, Ciavy, vedendo baci sul collo e forse anche sulle labbra tra la sua fidanzata e Alessandro, ha deciso di chiedere il falò di confronto. Dopo una piccola indecisione, Valeria ha accettato. Davanti a Filippo la coppia non è riuscita a parlarsi. Ciavy è stato ripreso più volte dal conduttore, Valeria è riuscita a dire poche cose che poi ha chiarito in un’intervista.

La verità di Ciavy: ‘Non tenevo Valeria segregata in casa’

Valeria a Temptation Island ha più volte detto che Ciavy l’ha privata della sua libertà tenendola segregata in casa. Anche nel suo lavoro di estetista subiva delle limitazioni: non poteva fare trattamenti agli uomini. Ebbene, Ciavy ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha voluto chiarire alcuni aspetti.

Innanzitutto ha tenuto a precisare che lui pensa di avere fatto un percorso perfetto, pensando alla sua fidanzata e portandole rispetto anche se era consapevole che l’amore fosse finito. Adesso si sente forte dell’esperienza vissuta, con nuove amicizie e nuove consapevolezze, soprattutto quella di aver fatto bene a non fidarsi di Valeria. È davvero molto deluso dal suo comportamento, non se lo sarebbe mai aspettato. Dalla ragione è passata dalla parte del torto.

Ha precisato, poi, che non teneva Valeria segregata in casa, ma lei poteva fare la sua vita liberamente. C’erano solamente dei posti in cui lui non voleva che andasse e adesso crede di aver fatto bene a non avere fiducia. Al falò era molto arrabbiato e lo è ancora. Sta provando a conservare un bel ricordo di lei anche se si è comportata male e ha sminuito se stessa.