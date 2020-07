Romina Power, retroscena sulla sorella morta: lo avevano fatto insieme [VIDEO]

Romina Power continua a ricordare la sorella Taryn

Romina Power non si rassegna per la morte della sorella Taryn. Quest’ultima infatti, circa un mese fa è venuta a mancare a causa di un brutto male. Da quel momento in poi quasi tutti i giorni l’ex moglie di Al Bano la ricorda su Instagram con delle foto e video inediti. Le due congiunte erano molto unite anche se non si vedevano fisicamente da oltre un anno perché la donna viveva in una zona degli Stati Uniti con un clima rigido che Romina non riesce a sopportare.

Nelle ultime ore la cantante americana ha postato una clip nella quale le due consanguinee sono all’interno di un camerino mentre cantano dei versi di una canzone. Al fianco del filmato la madre di Yari, Cristel e Romina Junir ha scritto la seguente didascalia: “Accennando ‘Messaggio’ in camerino…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha messo sul noto social network.

L’ex di Al Bano pubblica un video inedito con la sorella morta

Il messaggio di Romina Power al fianco del video citato prima continua così: “Questa canzone era il retro di ‘Acqua di mare’…”. La settimana scorsa, invece, l’ex moglie del cantautore di Celino San Marco ha ricordato la sorella Taryn, morta alla fine di giugno a causa di una leucemia, in occasione della sua ospitata al programma benefico Una voce per Padre Pio condotto da Flavio Insinna in onda eccezionalmente da Roma e non da Pietralcina. (Continua dopo il video)

Il ricordo di Romina Power sulla sorella morta di leucemia

Attraverso il suo canale personale Instagram, qualche giorno fa Romina Power ha ricordato nuovamente la sorella Taryn, morte poco meno di un mese fa nonostante da tempo venisse sottoposta a delle trasfusioni e cicli di chemio. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha postato uno scatto nel quale la si vede cantare con la congiunta.

Al fianco della foto la seguente didascalia: “Con Taryn durante l’ultimo concerto insieme in Polonia. Era la mia guest star speciale…”. L’immagine in questione in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di likes, anche da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Una su tutte la sua cara amica Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle.