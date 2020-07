Veronica Ursida e Giovanni fanno una scoperta sull’ex di Gemma Galgani: “Uno scoop…”

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi realizzano una diretta IG al mare

Di recente Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno realizzato una diretta Instagram con i loro follower e proprio in quel momento è accaduto un curioso imprevisto. I due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne si trovavano in spiaggia quando ad un tratto una bagnante si è avvicinata a loro per fargli i complimenti per il loro percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Fin qui nulla di strano fin quando la donna in questione ha confessato alla neo coppia che si sta frequentando con una vecchia conoscenza del parterre senior. Di chi si tratta? Stiamo parlando do una fiamma di Gemma Galagni, ovvero l’odontotecnico napoletano Juan Luis Ciano. Ovviamente l’informazione dato dalla signora ha lasciato a bocca aperta non solo la bionda e il suo fidanzato, ma anche i seguaci che stavano assistendo al live. Per tale ragione Giovanni e Veronica con tono ironico hanno detto: “Abbiamo fatto lo scoop…”.

Una bagnante confessa di avere un flirt con Juan Luis Ciano

Per confermare che quello che stava dicendo era veritiero, la bagnante in questione ha preso il suo cellulare per mostrare una foto a Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Nello scatto in questione la si vedeva al fianco di Juan Luis Ciano, una delle ultime fiamme di Gemma Galgani. Subito dopo la signora ha raccontato anche che che sta frequentando l’ex cavaliere da poco tempo, ovvero da tre mesi dopo la fine della quarantena.

Prima di congedarsi la donna ha fatto i complimenti ai due ex protagonisti del Trono over di U&D augurandogli di stare insieme per sempre: “Mi ha fatto molto piacere vedervi insieme perché nell’ultima puntata le cose erano andate un po’ così…Vedervi insieme mi ha riempito davvero il cuore…Mi auguro che la cosa continui…”. Ovviamente i diretti interessati hanno ricambiato gli auguri.

Juan Luis Ciano dimentica Gemma Galgani

Sempre la stessa bagnante dopo aver ricevuto gli auguri da Veronica Ursida e Giovanni Longombardi ha fatto la seguente confessione: “Credo che sarà difficile per me che continui…L’elemento è troppo bello, però non si mai…Non si può mai dire…”.

Parole che hanno scatenato le risate da parte dell’ex dama e cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne. In poche parole i due hanno realizzato una diretta Instagram inaspettata dando ai follower uno scoop.