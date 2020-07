Sonia Bruganelli giustifica l’assenza di Paolo Bonolis con la presenza di un volto misterioso [VIDEO]

Sonia Bruganelli sempre al centro delle polemiche

Sonia Bruganelli è finita ancora una volta al centro delle polemiche Le vacanze a Formetera della moglie di Paolo Bonolis si stanno trasformando in un vero e proprio incubo. A tormentarla sono i soliti leoni da tastiera che non perdona a criticare e commentare con vocaboli poco consoni al web ogni azione social della nota imprenditrice.

Gran parte del popolo del web le ha puntato il dito contro perché sta facendo le sue vacanze estive in terra iberica piuttosto che nel nostro Paese. Infatti sotto i vari contenuti postati su Instagram le hanno scritto di non rispettare l’Italia e sta solo agevolando l’economia spagnola. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando per le rime alle varie polemiche.

Sonia Bruganelli prepara delle pietanze italiane a Formentera

Nelle ultime ore gli haters si sono scatenati contro Sonia Bruganelli per un video condiviso sul suo account Instagram. Nella clip in questione la si vede preparare una serie di leccornie tutte italiane. Quindi, tra polpette e gnocchi fatti in casa la moglie di Paolo Bonolis si prepara a deliziare il proprio palato e quello degli altri commensali.

Tuttavia la nota imprenditrice non è riuscita ad evitare la rabbia dea parte dei detrattori che aspettano con impazienza ogni suo contenuto social per dire la loro. Al termine del filmato la Bruganelli ha ingrandito il primo piano su un uomo misterioso. Di chi si tratta? Di certo non è il marito che pare al momento non essere a Formentera. Un soggetto con il quale la donna sembra condividere più di un semplice affiatamento. (Continua dopo il video)

Paolo Bonolis e la moglie fanno le vacanze separate

Ma non è finita qui. Infatti, nei secondi finali del video in questione Sonia Bruganelli la ha risposto con un sonoro ‘Sì’ al quesito che un follower le ha post su Instagram. L’utente l ha chiesto: “Tu e Paolo Bonolis sempre separati in vacanza?”. Una risposta, quella della nota imprenditrice che ha alimentato ancora di più le critiche da parte dei leoni da tastiera. Qualche giorno fa Lady Bonolis aveva attirato l’attenzione dei seguaci a causa di uno scatto dove si fa il bagno al mare vestita.

Era stata lei stessa a svelare il motivo. In pratica in spiaggia, nascosto sotto un ombrellone c’era un paparazzo con la sua macchina fotografica in attesa di fare un servizio alla donna. Lei che se ne accorta non aveva nessuna intenzione di far vedere il suo addome ai lettori di una rivista di pettegolezzi.