Tara e Cristian, lui fa un gesto inatteso dopo la rottura, lei: “Ora gli fa comodo fare così…” (FOTO)

View this post on Instagram

Ragazzuole PROMO da non perdere🎉 codice TARASUPERXL per provare i prodotti di @fitvia.it. Vi basterà fare una spesa minima di 59€ per avere il 30% di sconto e 3 regali a scelta su 6🎁🎁🎁! In questo periodo rimenere idratate deve essere una nostra priorità! Per aiutarmi oggi vado di Red fruit anti cellulite tea, perfetto per stimolare il metabolismo e per aiutarci a migliorare i processi digestivi e sopratutto perfetto per combattere la cellulite! Di sera invece mi aiuto con lo Strawberrry Vanilla Detox Tea: perfetto per contrastare la ritenzione💪! #fitvia #ad #fitviafamily #tealovers #stayinshape #healthyeating #healthyliving #natural #beachbody #life #tea #detox #detoxtea #summer #summer20 #benesserenaturale #benessereesalute