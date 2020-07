Giulia De Lellis vicina ad Andrea Iannone, arriva un suo like

Il like di Giulia De Lellis a Iannone scatena i rumors, il pilota per la prima volta non sarà in pista, il suo sfogo è naturale

Anche se si sono lasciati e non sono più una coppia, Giulia De Lellis rimane vicina ad Andrea Iannone. In un parentesi di vita come quella che sta attraversando il pilota la fidanzata di Andrea Damante ha voluto essere dalla sua parte. Così ha condiviso un suo pensiero e ha messo un like. La vicinanza virtuale è altrettanto efficace di quella reale.

Ma cosa è successo? Per la prima volta nella sua vita il pilota quest’anno non sarà in pista per la Moto GP. Infatti, come sanno coloro che hanno seguito la vicenda, Iannone sta scontando una squalifica che lo costringerà a stare fuori dalle piste fino a giugno 2021. Anche se è stato dimostrato che aveva assunto accidentalmente uno steroide anabolizzante, non è stato possibile evitare la squalifica.

Giulia De Lellis mette un like ad Andrea Iannone

La Moto Gp è già pronta per iniziare e mancano avvero poche ore. Questo ha fatto scattare qualcosa in Iannone che ha mostrato la sua tristezza. Il pilota ha dunque voluto condividere il suo pensiero con i fan e così ha scritto un breve messaggio su Instagram. Nelle sue parole traspare l’amarezza, ma anche il coraggio di affrontare le vicissitudini.

A dispiacergli tantissimo è la lontananza dalle piste, che gli hanno permesso in tanti anni di realizzare tanti sogni. Le sue parole hanno fatto centro e sono arrivate dritte nel cuore dei followers. Anche la fidanzata di Damante, Giulia De Lellis, ha voluto fare qualcosa per Iannone. Il suo gesto palese da un lato ha sorpreso, ma dall’altro è comprensibile.

La De Lellis condivide il pensiero dell’ex

La compagna di Andrea ha sempre supportato Iannone quando stava attraversando il brutto momento che lo ha condotto alla squalifica. La De Lellis è stata accanto a lui e non ha mai smesso di dargli il suo appoggio, neanche dopo essere tornata tra le braccia di Damante. Ha dunque voluto far capire che gli è vicina e lo ha fatto nel modo più semplice e ovvio, con un like.

Per una persona che ha fatto parte della sua vita non poteva far mancare un supporto e un like è la conferma della condivisione. Le parole di Iannone, che ha augurato in bocca al lupo a tutta la Motogp, hanno colpito tutti. E neanche Giulia poteva rimanere indifferente!