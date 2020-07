Eros Ramazzotti innamorato di un ex allieva di Amici (FOTO)

Ha una nuova fiamma Eros Ramazzotti, il cantante si è innamorato di un’ex allieva di Amici, lei è Veronica Montali

Ha una nuova fidanzata Eros Ramazzotti, il cantante pare stia ritrovando la serenità. Dopo essersi lasciato alle spalle la storia con Marica Pellegrinelli, adesso sta cercando di ricominciare. Mentre la sua ex sta facendo parlare per la sua movimentata vita sentimentale, anche Eros non è da meno. La Pellegrinelli pare infatti sia stata vista insieme al calciatore Marco Borriello e prima con Paul Ferrari.

Il gossip si infiamma anche su Ramazzotti, che dopo aver avuto un flirt, presunto, con Roberta Morise, era stato dato come fiamma di Sonia Lorenzini. Proprio con quest’ultima il cantante era stato ripreso mentre erano insieme in un maneggio a Bergamo. Tuttavia, Ramazzotti in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi ha smentito una relazione con la Lorenzini.

Eros Ramazzotti fidanzato con Veronica Montali

Adesso invece spunta un altro gossip e pare che Eros sia veramente innamorato. E di chi? Di un’ex allieva di Amici, alias Veronica Montali, che ha partecipato all’edizione del 2004/2005. I due pare si siano incontrati per la prima volta 20 anni fa, quando il cantante era ospite in una puntata del talent. Solo di recente però si sono rincontrati e la passione li ha travolti.

E’ stato il sito Giornalettismo a lanciare per primo il gossip, ma la conferma vera e propria è arrivata dal settimanale Di Più. Il giornale ha infatti confermato che a Finale Ligure c’era il lussuoso yacht dell’artista a Finale Ligure. Il cantante si sta frequentando con Veronica e ha trascorso lì il weekend. La ragazza è originaria di Borghetto Santo Spirito e la loro relazione è stata confermata anche dai sui amici.

Veronica Montali è mamma di due bambine

Gli amici della Montali hanno detto al settimanale che la storia della giovane con Ramazzotti è una cosa seria. Dunque, non si tratterebbe di un’avventura e pare che anche il cantante sia innamorato.

La Montali è divorziata, ha 36 anni ed è madre di 2 bambine. Ha partecipato nel 2004 ad Amici nella categoria canto ma poi, quando ha lasciato il programma, è diventata imprenditrice. Attualmente è titolare di un ristorante-pizzeria situato sul lungomare di Loano. Anche se i giornali hanno aggiunto tanti dettagli alla storia, tuttavia nessuno dei due ha ancora confermato la relazione.