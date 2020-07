Temptation Island, Alessandro Basciano nella bufera: “Minacce e insulti nella notte” (FOTO)

Alessandro Basciano è il tentatore di Valeria in questa edizione di Temptation Island. Il giovane ha mostrato, sin dal primo momento, una certa sintonia con la protagonista. Il loro avvicinamento è stato così lampante al punto da spingere Ciavy a chiedere il falò di confronto.

Dopo questo avvenimento, però, sul web sono sorte diverse polemiche. Un utente ha spifferato delle informazioni poco gradevoli su Alessandro, al punto da generare un’insolita reazione da parte del protagonista. Vediamo cosa è successo.

La segnalazione su Alessandro Basciano

L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan in merito ad Alessandro Basciano di Temptation Island. Nel dettaglio, la persona in questione ha asserito di essere in contatto con un tentatore, il quale avrebbe detto che l’ammiratore di Valeria stia recitando solo un copione. Stando a quanto emerso, dunque, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne starebbe facendo di tutto pur di rimanere nel mondo della televisione e sbarcare il lunario. Da ciò si evincerebbe che il suo interesse per Valeria sia completamente inesistente.

Dopo aver riportato queste pesanti accuse contro il protagonista, Alessandro ha reagito, ma lo ha fatto in privato. Dato che è vincolato ad un contratto con il reality show, per il quale non può parlare del programma prima che vengano messe in onda tutte le puntate, il giovane si è difeso attraverso messaggi privati. In particolar modo, ha esortato la Marzano a cancellare immediatamente le Instagram Stories nelle quali erano presenti contenuti contro di lui.

Il concorrente di Temptation Island con le mani legate

A dire della terribile influencer, i torni di Basciano sarebbero stati parecchio forti. La donna, infatti, ha asserito di essere stata minacciata e insultata dal ragazzo ad un orario anche notturno. Infastidita da questo modo di fare, dunque, Deianira ha deciso di non cancellare nessun post e di non fornire neppure al diretto interessato il nome dell’autrice della segnalazione. Sulla questione, poi, è intervenuto anche Amedeo Venza.

L’influencer ci ha tenuto a chiarire che il tentatore non ha affatto minacciato la Marzano, ma si è semplicemente limitato a replicare dinanzi frasi completamente prive di un fondamento di verità. Ad ogni modo, per saperne di più dobbiamo necessariamente attendere che vengano mandate in onda tutte le puntate di Temptation Island perché fino a quel momento Alessandro Basciano non potrà fare chiarezza.