Fedez difende Chiara Ferragni e poi sgancia due scoop: “Polemica inutile del ca**o” (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato dello shooting fotografico che Chiara Ferragni ha fatto presso gli Uffizi di Firenze e sulla vicenda è intervenuto anche Fedez. Il rapper ha sentito il bisogno di spendere due parole sulla vicenda in quanto sua moglie è stata pesantemente presa di mira sui social.

Molte persone, tra cui anche un noto giornale che si occupa d’arte, hanno accusato l’influencer di aver profanato la cultura in nome di un tormentone social. La questione non è passata inosservata per il cantante che, infatti, ha sbottato furioso sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Fedez su Instagram

Alcune ore fa, Fedez è intervenuto per difendere sua moglie Chiara Ferragni dai feroci attacchi del web. Il rapper è partito dicendo che non capisce per quale motivo certe persone si indignino per cose così futili, quando ci si dovrebbe soffermare su tutt’altro. Ad ogni modo, secondo il suo punto di vista, la polemica è sorta solamente perché al centro dell’attenzione c’è sua moglie. In passato, molte altre persone hanno registrato video e fatto foto in luoghi storici o d’arte e nessuno a mai detto nulla.

Per citare qualche esempio, nessuno proferì parola quando Beyonce e Jay Z girarono un video dinanzi la Gioconda. O, ancora, nessuno si è indignato quando Mahmood ha pubblicato il video del nuovo brano girato al Museo Egizio. Per tale motivo, il senso di tale indignazione risiede semplicemente nel fatto che si tratta della Ferragni, personaggio pubblico che genera sempre un certo sgomento. (Continua dopo la foto)

La pacatezza di Chiara Ferragni

Fedez, nel parlare di quanto accaduto a Chiara Ferragni, ha preso in giro i giornalisti che hanno parlato male di lei, fingendo di sganciare degli scoop inaspettati. Tra questi c’era, ad esempio, il fatto che tutti i turisti “profanano” l’arte nel momento in cui decidono di scattarsi una foto con alle spalle un monumento storico. Nella parte conclusiva del suo intervento, poi, il rapper ha voluto fare dell’ironia ed ha detto che gli Uffizi non hanno certamente bisogno della pubblicità di sua moglie.

Tuttavia, grazie a tutto quello che è accaduto, in questi giorni sono stati tra i principali argomenti di tendenza su Twitter e Google, cosa mai accaduta prima. Nel momento in cui ha pronunciato queste parole è intervenuta anche la diretta interessata, la quale si è semplicemente limitata a sorridere.