Scarafaggio di mare trovato durante una battuta di pesca di alcuni ricercatori

Una nuova specie di scarafaggio di mare, dall’aspetto cupo è stata trovata sul fondo dell’Oceano Indiano e ha una strana somiglianza con Darth Vader, personaggio di guerre stellari.

Macabro aspetto dello scarafaggio di mare

La creatura marina a 14 zampe è stata scoperta da ricercatori di Singapore che stavano conducendo un sondaggio in acque profonde vicino alla costa di Bantern, Giava Occidentale, Indonesia. Durante questa battuta di pesca a scopi scientifici, hanno trovato lo strano esemplare.

L’animale è stato scoperto per la prima volta nel 2018 e gli scienziati hanno presto scoperto che la sua testa e gli occhi sembrano somiglianti all’elmetto di Star Wars Sith Lord. Tuttavia, è stato ribattezzato il nome formale molto meno accattivante di “Bathynomus raksasa“. Ad occuparsi della ricerca, Peter Ng, che stava facendo ricerche per l’Università Nazionale di Singapore. Lui e i suoi colleghi hanno esplorato per due settimane il mare e hanno coperto 63 siti nell’area.

Migliaia di campioni estratti dal mare

In collaborazione con l’Istituto indonesiano di scienze, migliaia di campioni sono stati estratti dalle profondità dell’oceano, utilizzando un’intera gamma di dispositivi a strascico, dragaggio e carotaggio ad alta tecnologia. Hanno raccolto 12.000 creature di acque profonde, tra cui granchi, pesci, meduse, gamberi, spugne, ricci, vermi, stelle marine, molluschi e altro ancora. Sono state rinvenute in totale 800 specie diverse e, di queste, 12 incredibili sono state completamente non registrate nella letteratura scientifica.

Lo scarafaggio Darth Vader, o dovremmo dire, Bathynomus raksasa, è un “isopode gigante”. Si tratta di un tipo di crostaceo simile a quello degli scarafaggi terrestri o del woodlice, ma che è scientificamente correlato a granchi e gamberi. Gli “scarafaggi marini” vivono sul fondo dell’oceano, scavando su resti di altra vita marina morta che è affondata sul fondo. Ma, proprio come gli scarafaggi terrestri, possono rimanere a lungo senza cibo.

Gli isopodi di solito possono superare pure i trentatré centimetri di lunghezza, ma alcuni – come questo nuovo – hanno raggiunto il mezzo metro di lunghezza. Ciò è dovuto al fatto che pochissime creature possono sopravvivere sul fondo dell’oceano, a causa delle basse temperature e della mancanza di luce e cibo. Il nuovo isopode è solo il secondo più grande oggi conosciuto. In pratica, l’unico più grande è il suo fratello maggiore, noto come “Bathynomus giganteus”.

Parlando con la BBC, Cahyo Rahmadi dell’Istituto indonesiano di scienze ha dichiarato: “La scoperta di nuove specie è un grande successo per un tassonomo. Soprattutto specie spettacolari in termini di dimensioni e persino dell’ecosistema in cui si trovano le specie”.