Teo Mammuccari, l’annuncio su IG: “Mi sono sposato”. Un dettaglio lo smaschera [FOTO]

Teo Mammuccari su Instagram annuncia di essersi sposato

Anche se i rumors lo davano in partenza, Teo Mammuccari è stato confermato nella nuova edizione di Tu si que vales. Al suo fianco sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti è Sabrina Ferilli. Le registrazioni sono partite qualche giorno fa è il programma prenderà il via verso la fine di settembre. Nel frattempo l’ex conduttore de Le Iene Show ha fatto parlare di sé per qualcosa di inaspettato. Ebbene sì, il professionista ha fatto un annuncio a sorpresa sul suo profilo Instagram: “Mi sono sposato” .

Nonostante la foto I follower hanno notato un dettaglio che lo smaschererebbe. Il giurato del programma del sabato sera di Canale 5 ha confidato a tutti coloro che la seguono sul social network, con tanto di scatto del bacio e messaggio commosso di aver fatto il grande passo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto il presentatore Mediaset.

Il giurato di Tu si que vales mostra la moglie ai follower

Nel post che mostra Teo Mammuccari in abito da sposo azzurro mentre bacia la sua sposa, il giurato del varietà di Canale 5 Tu si que vales ha voluto scrivere un lungo messaggio.

Ecco le sue parole: “Mi sono sposato… Pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti… E finalmente posso dire da mia moglie Arianna”. Ma il contenuto condiviso dall’ex padrone di casa de Le Iene Show ha scatenato una serie di commenti di auguri da parte dei follower. (Continua dopo il post)

I fan di Teo Mammuccari notano uno strano dettaglio

Successivamente, però, gran parte degli utenti hanno notato qualcosa di strano nello foto che mostra Teo Mammuccari con quella che lui definisce la neo moglie. Alcuni hanno scritto: “Ma la sposa sembra Anna Falchi…”. Oppure: “Ma non si è sposato, questa è una foto del film Piper con Anna Falchi”; “Arianna Falchi… Teo sei il numero uno”.

Per caso si tratta di uno scherzo da parte del professionista Mediaset? Al momento il diretto interessato non ha replicato alle affermazioni dei seguaci, ma sembra proprio che l’uomo si è voluto burlare di loro perché la donna è davvero la conduttrice di C’è tempo per…