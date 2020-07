Gigi D’Alessio finita la relazione con Anna Tatangelo arriva un nuovo amore

Gigi D’Alessio e la fine della storia Con Anna Tatangelo

Dopo oltre 15 anni d’amore mettendo al mondo anche un figlio, la relazione sentimentale tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è giunta al capolinea. Una separazione che è avvenuta mesi fa e che i diretti interessati hanno comunicato ai follower prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus. Dopo i rumors su un possibile nuovo compagno di Lady Tata, poi smentito dalla stessa, ora circolano delle voci di gossip sul cantautore napoletano.

Per caso quest’ultimo ha trovato di nuovo l’amore? La storia tra i due professionisti che dieci anni fa hanno messo al mondo Andrea, era iniziata tra polemiche e accuse da parte dei giornalisti che insinuavano che il loro flirt fosse iniziato prima il matrimonio di Gigi e Carmela Barbato fosse finito. Ma i pettegolezzi sono continuati anche dopo che i due professionisti hanno preso due strade differenti.

Anna Tatangelo e i difficili rapporti con la famiglia di lui

In una recentissima intervista al magazine Vanity Fair Italia ma anche al Corriere della Sera, Anna Tatangelo ha confermato ancora una volta la rottura con Gigi D’Alessio. La professionista originaria di Sora ha confessato anche di vivere bene da single avendo al suo fianco solo il figlio Andrea. Lady Tara si dice felice nel stare da sola, non dovendo più cucinare per un numero elevato di persone. Ma a lasciarmi tutti a bocca aperta sono le affermazioni di Ilaria D’Alessio, figlia del cantautore partenopeo.

Tempo fa quest’ultima attraverso i suoi canali social scrisse che Anna per lei è una donna cattiva, un diavolo. In poche parole I rapporti tra le due donne non erano del tutto idilliaci. Negli ultimi giorni è iniziato a circolare un pettegolezzo sul presunta nuova flirt di D’Alessio. A diffondere la voce è stato Alberto Dandolo, un giornalista che scrive per due noti magazine di gossip.

Lo scoop di Alberto Dandolo

Attraverso il periodico Oggi, Alberto Dandolo ha scritto che Gigi D’Alessio sembra aver già dimenticato Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano si sarebbe buttato alle spalle una relazione durata 15 anni, grazie ad una presunta nuova fidanzata. Ma di chi si tratta?

Sembra che la donna in questione sia una fan del professionista, descritta dal giornalista come: “Fedele ed affettuosissima”. Dandolo ovviamente non ha svelato l’identità della ragazza, lasciando tutto nel mistero. Verità oppure una bufala? Dopo la smentita da parte della cantante di Sora, arriverà anche quella del padre di suo figlio Andrea? Non rimane che attendere.