Gemma Galgani, la pesante accusa di Nicola Vivarelli: l’annuncio inatteso

Nicola Vivarelli parla del suo rapporto con Gemma Galgani

Nonostante Uomini e Donne è in pausa estiva da oltre un mese, una protagonista del dating show di Maria De Filippi continua a far parlare di sé. Ovviamente si tratta della dama torinese Gemma Galgani e del suo rapporto con Nicola Vivarelli. Quest’ultimo che inizialmente si è presentato come Sirius ha deciso di dire come stanno realmente le cose parlando di quello che accade tra lui e la piemontese nonostante tra i due ci sono ben 44 anni di differenza.

Attraverso delle Stories su Instagram, il 26enne ha reso noto ai follower di aver invitato la 70enne a casa, ma non lei non si è mai presentata. A questo punto ora si attende la risposta della diretta interessata alle accuse dell’Ufficiale di Marina.

Sirius vuota il sacco sulla dama torinese

Visto il rifiuto di Gemma Galgani, il giovanissimo Nicola Vivarelli, che è al momento a casa di amici con una villa e piscina, ha deciso di svuotare il sacco. Attraverso delle Stories sul suo account Instagram ha detto: “Vi domanderete come mai Gemma non sia con me prima cosa che vorrebbe”.

Poi il 26enne Sirius ha confessato di essere molto dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare rivelando anche: “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare”. (Continua dopo il post)

Gemma Galgani a settembre tornerà a Uomini e Donne?

Da giorni sul web gira voce che tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli le cose non vanno bene. Infatti, pare che dal prossimo 14 settembre, giorno d’avvio della nuova stagione di Uomini e Donne, la dama torinese si presenterà ancora al Trono over. Indiscrezione che ha fatto arrabbiare i fan del dating show che hanno accusato duramente la piemontese.

Quasi tutti sono convinti che a quest’ultima non interessa trovare l’amore vero ma il suo scopo è quello di stare sempre davanti alle telecamere. Ogni volta che inizia una storia deve trovare sempre un cavillo per interromperla e così rimanere al parterre senior nella trasmissione che le ha regalato la popolarità. Chiudere anche con una ragazzo giovane che l’apprezza sta dando conferma che il suo interesse è ben altro, almeno stando alle parole del popolo del web.