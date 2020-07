Tara Gabrieletto torna a parlare dell’ex marito Cristian Gallella “Sono tornata me stessa”

Tara Gabrieletto chiede ai suoi follower di non parlare più di Christian

Tara Gabrieletto torna sui social, cercando di evitare il più possibile l’argomento Cristian Galella. Il suo matrimonio è giunto al termine, inaspettatamente, l’ex corteggiatrice ha subito messo i puntini sulle i cercando di chiarire una situazione un po’ particolare. Cristian Galella ha spiegato che tra loro l’amore è arrivato alla fine, per questo hanno deciso di separarsi. Poi ha aggiunto che i reali motivi non verranno mai svelati perché si tratta di eventi privati che non dovranno diventare pubblici.

Così dato che Cristian è sembrato abbastanza irremovibile, i follower si sono scagliati su Tara e l’hanno riempita di domande. Le hanno chiesto come sta vivendo la fine della loro lunga storia d’amore dopo un matrimonio da sogno. Lei dopo pochi giorni dalle rivelazioni di Cristian ha chiesto di non farle domande perché non risponderà e non vuole più sentire parlare di lui. Ha affermato di aver ripreso in mano la sua vita, di essere felice da sola, quindi ha invitato tutti a non curiosare tra le sue cose private, a non essere troppo invadenti.

Tara Gabrieletto, i suoi occhi parlano chiaro, ecco la realtà dei fatti

Tara Gabrieletto senza Cristian sta bene, si legge dai suoi occhi che sembrano essere sereni, non più come prima. Sta bene dato che è tornata se stessa, sta pensando solo a lei, cosa che non faceva da un bel po’ di tempo. Afferma che in molti le hanno detto di aver ritrovato la Tara di prima, quella di molti anni fa. Dalle sue parole si evince sia una donna pronta a combattere, già pronta a riprendere in mano la sua vita, come non ha mai nascosto, come ha dichiarato sin dal primo momento.

Ciò che ha da rimproverare ai suoi fan e follower è che ad oggi molti le scrivono con chi hanno visto Cristian, quando e dove come se si trattasse di tradimento. Per questo sottolinea che tra loro non c’è più alcuna relazione, quindi Cristian può fare ciò che vuole.

L’ex corteggiatrice dà dei consigli alle donne che vivono la sua stessa situazione

L’ex di Uomini e Donne ne approfitta per dare dei consigli a tutte le donne che stanno attraversando un periodo simile al suo. Così afferma che l’unica soluzione è alzare la testa e andare avanti, come se nulla fosse successo. Tra lei e Cristian e i problemi c’erano già da un bel po’ di tempo, conferma di ciò le dichiarazioni di giugno, dove lei affermava che stavano prendendo delle decisioni per capire come muoversi successivamente.

Adesso sono due persone single che riescono perfettamente ad andare avanti nella vita, scegliere anche da soli, senza avere necessariamente bisogno di qualcuno al proprio fianco. Ciò che tutte le donne riescono a fare.