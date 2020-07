Scintilla, il comico blocca i commenti sui social al pubblico

Scintilla chiude il profilo che diventa off limits per il pubblico

Scintilla, Gianluca Fubelli, spesso viene associato ad Elena Morali sua compagna per tanti anni, che dopo la loro rottura si è innamorata di Luigi Mario Favoloso e con lui è andata a nozze. Subito dopo il matrimonio, Scintilla è sparito dalle scene. Tutti in attesa di conoscere i suoi pensieri, di leggere un commento su quanto avvenuto. La delusione è stata grande quando ha espresso chiaramente il suo distacco nei confronti della scelta dell’ex compagna.

L’uomo ha scelto di non dire la sua sull’argomento proprio per evitare di esprimersi soprattutto non nei salotti televisivi. Poi ha chiuso la bacheca Instagram per evitare di dare spazio a follower ed hater di scrivere la qualunque sulla questione.

Scintilla vuole evitare qualunque tipo di discussione sulla sua ex compagna: si parla solo della sua vita professionale

Scintilla ha quindi bloccato i commenti per evitare che nascano discussioni tra follower impegnati a criticare le scelte di vita della sua ex compagna, che ormai non lo riguardano più. Ovviamente questo non impedisce all’uomo di condividere tutti i contenuti che hanno a che fare con la carriera e con la vita professionale. Da quando era un giovane, ad oggi.

Afferma che le cose sono cambiate perché mentre prima poteva essere turbolento, oggi non lo è affatto, l’unica cosa rimasta attiva e turbolenta è il suo intestino. Per il resto dichiara: manca poco alla pensione. Ironico come sempre sembra stare bene, condivide foto del passato, tra cui quelle con Gianluca Impastato, Enzo Polidoro, Stefano Vogogna. Erano il quartetto de I Turbolenti.

Quali sono i progetti futuri di Gianluca? Ecco qualche rivelazione

Fubelli ritornerà in TV, è pronto a farci ridere come protagonista de La sai l’ultima? Tutto in prima serata su Canale 5. La sua simpatia innata, scaccerà dalla mente i brutti pensieri di questi giorni. Afferma di voler rallegrare la vita di coloro che stanno affrontando brutti periodi, periodi tristi e pesanti soprattutto post coronavirus.

Proprio a proposito del periodo successivo alla quarantena, Fubelli è stato il primo comico a tornare sul palcoscenico. Il 5 luglio si è esibito in due appuntamenti al palazzo Paleologo. Spettacolo organizzato dal comune e act. Poi si è esibito anche insieme a tanti altri artisti che come lui vivono di spettacolo.Teatro e show dal vivo che hanno permesso un ritorno alla normalità sia ai comici, che al pubblico. Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Gene Gnocchi e Paolo, feste, hanno divertito e divertiranno nel rispetto del decreto post coronavirus.