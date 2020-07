Nicola Vivarelli UeD, “Ecco perché Gemma non è con me ”/ “L’ho invitata ma…”

Nicola Vivarelli spiega tutto su Instagram, ecco cosa è successo dopo Uomini e Donne

Nicola Vivarelli dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne è uscito dal programma in compagnia di Gemma Galgani. La loro conoscenza andava avanti tra alti e bassi, così chiunque aspettava di vedere foto e video per capire come stessero andando le cose. Soprattutto perché Nicola sembrava parecchio preso da lei nonostante le circostanze e le critiche dentro e fuori dal programma. Così appena usciti dalla trasmissione, in molti li hanno fotografati in giro per Roma, come due fidanzatini.

Si era attesa di vedere Gemma in giro per Torino con lui dato che Nicola le aveva promesso di farle una sorpresa che però almeno per il momento non è arrivata. Addirittura non si è più saputo nulla, nessuna foto su Instagram, nessuna storia, nessuna condivisione da parte di entrambi.

Gemma usa molto i social ma non si è sbilanciata affatto. Così molti hanno posto delle domande direttamente a lui per capire che fine avesse fatto la conoscenza con la nota dama torinese. Dopo settimane di silenzio, Nicola ha deciso di svelare cosa sta accadendo. Ha pubblicato una serie di stories spiegando che averla li con lui è ciò che desidera più di ogni altra cosa al mondo, ma non è possibile perché è lei a non volerlo.

Nicola Vivarelli, ufficiale di Marina spiega che Gemma si è improvvisamente allontanata da lui senza motivo

Nicola Vivarelli l’ha invitata diverse volte a casa sua, ma lei ha deciso di non andare senza spiegare i motivi. Più di invitarla non può fare, dice. È tutta colpa di lei, che senza un reale motivo si è allontanata decidendo di porre fine o mettere in pausa la loro conoscenza all’improvviso. Il cavaliere non è molto chiaro in questo.

Quindi sono vere le voci che ormai da qualche settimana si rincorrono sulla fine della loro conoscenza. Sta avvenendo qualcosa di strano che verrà fuori forse quando il programma di canale 5 verrà riavviato. Intanto secondo le prime dichiarazioni di Nicola la motivazione principale per Gemma sarebbe la mancanza di fiducia nei confronti del ragazzo. Proprio come ai tempi di Uomini e Donne. Anche allora si lamentava di vedere in lui poca chiarezza e sincerità, a partire dalle chiamate.

Le accuse nei confronti del cavaliere

Al termine di Uomini e Donne si era scoperta una mezza verità ovvero che Nicola avesse una relazione fuori dal programma e che l’incontro con la dama nel programma Uomini e Donne era stato ideato e studiato a puntino dalla madre e dalla fidanzata di lui.

Insomma la conoscenza con Gemma avrebbe poco di sincero e leale qualora dovesse essere vero. Questo sarebbe soltanto frutto di un piano che conduce direttamente al business.