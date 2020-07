Mara Carfagna un vero spettacolo prima foto con il pancione

Col pancione in spiaggia Mara Carfagna è sempre più bella, la vicepresidente della Camera si sta godendo la sua prima gravidanza

Prosegue la gravidanza di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, incinta del primo figlio. Se fino a qualche settimana fa qualcuno stentava a crederci adesso deve accettare la realtà: la Carfagna ha un pancione che non lascia dubbi. Dalle foto è evidente che la deputata di Forza Italia presto avrà tra le braccia il suo bambino.

In costume da bagno rosso la Carfagna si sta rilassando in spiaggia, al fianco del compagno Alessandro Ruben. Ad approfondire il gossip sulla gravidanza della deputata ci ha pensato negli ultimi tempi Dagospia, che ha cercato in tutti i modi di cogliere le prove. Gli scatti parlano chiaro e il pancione della Carfagna cresce a vista d’occhio. Ormai non manca tanto, ad ottobre il bimbo dovrebbe già essere nato.

Mara Carfagna mostra con orgoglio il suo pancione

Mara e il compagno Alessandro stanno dunque coronando un sogno dopo tanti anni di relazione. I due da tempo stanno insieme e la gravidanza ha riempito entrambi di gioia. La notizia sulla dolce attesa della Carfagna l’ha data il settimanale Gente, che ha pubblicato le foto della coppia in spiaggia.

I due sono sorridenti e felici e lei con orgoglio mostra il pancione. La coppia sta trascorrendo una rilassante vacanza presso il largo di Porto Empedocle e si sta godendo una rinnovata felicità. L’attesa del bimbo ha portato una ventata di freschezza nella loro vita e si vede che sprizzano gioia da tutti i pori. Sulla gravidanza della politica erano state sollevate delle supposizioni quando Mara è stata avvistata in un negozio di abbigliamento premaman. (Continua dopo la foto)

La Carfagna desiderava da tempo avere un figlio

Da tempo la Carfagna aveva desiderio di un figlio e la fine del precedente matrimonio l’aveva fatta soffrire molto. Lo ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata nello studio di “Belve” a Francesca Fagnani. Lì ha anche rivelato di aver vissuto un periodo di sofferenza atroce, che per fortuna si è concluso con l’arrivo di Rubens nella sua vita.

La donna ha scoperto di essere incinta durante il il lockdown, e anche se ha accolto la notizia con felicità era anche preoccupata. Non ha comunicato subito la notizia alla sua famiglia, per evitare di complicare le cose. Infatti, i suoi genitori vivono a Salerno e non sarebbero potuti venire visto che lei abita a Roma e le regioni erano chiuse.