Silvio Berlusconi e Marta Fascina beccati insieme in sardegna (FOTO)

Marta Fascina e Silvio Berlusconi avvistati insieme in Sardegna, la ragazza non teme i 53 anni di differenza di età

Le voci di gossip si sono rincorse negli ultimi tempi su una liason fra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Adesso però ecco la verità, i due sono stati beccati insieme e Berlusconi, dopo l’addio alla Pascale, sta volgendo lo sguardo altrove. La donna è però molto giovane, ha 30 anni e ci sono ben 53 anni di differenza con Berlusconi.

Ma pare che questo non la spaventi e abbia deciso di proseguire nella strada intrapresa. Originaria di Melito Porto Salvo, la Fascina ha lavorato come addetta stampa del Milan e ha collaborato con Il Giornale. Bella e avvenente, la sua presenza accanto a Silvio, come si vede dagli scatti pubblicati dal settimanale Gente, conferma la relazione.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina in vacanza in Sardegna

Nelle foto i due sono in vacanza e vengono ripresi all’arrivo all’aeroporto di Olbia. Sta per iniziare la vacanza estiva di Berlusconi e lo fa alla grande, con una donna di appena 30 anni. La deputata calabrese è ospite a Villa Certosa e pare che piaccia a tutti, anche alle figlie di Berlusconi.

Infatti, pare che Barbara ed Eleonora siano entusiaste di lei e pare anche che altre volte sia stata in vacanza con il loro padre. Risalgono infatti a qualche tempo fa le foto che li ritraggono in Svizzera, presso il Grand Resort di Bad Ragaz. Lo scatto allora ha creato molte critiche, e ha catturato anche l’attenzione dei media. Il dubbio se i due sono veramente una coppia ovviamente sorge, ma quale sarà quindi la verità? Fra la Fascina e Berlusconi c’è davvero qualcosa? (Continua dopo la foto)

Berlusconi e Fascina stanno insieme?

Non si capisce ancora se fra i due ci sia quella particolare complicità che possa far sospettare una relazione. Un post ha destato ancora dubbi sulla veridicità di una relazione. Nel post si legge infatti che fra i due continua ad esserci un profondo rapporto di stima e amicizia.

A dire la sua è anche la bella e affascinante Francesca Pascale. La ex di Silvio Berlusconi ha detto che è stata la senatrice Licia Ronzulli a mettere Marta Fascina al fianco del suo Presidente. La Ronzulli è la sua assistente e ha deciso che la Fascina doveva stare accanto a Berlusconi. Sarà vero? Vedremo!