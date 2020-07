Demi Moore l’attrice è irriconoscibile, ecco come appare sui social e i commenti a valanga (FOTO)

E’ irriconoscibile l’attrice Demi Moore, il cambiamento sui social è stato apprezzato e la sua parrucca biondo platino ha avuto successo

Non perde occasione di stupire la bella e affascinante Demi Moore, quando ci si mette lo sa fare davvero bene. I suoi cambiamenti di look sono sempre stravolgenti e conquistano i fan, e anche adesso ha avuto lo stesso effetto. Eccezionale icona di bellezza fra le star del mondo del cinema, basta che aggiunga qualche tocco per scioccare i suoi fan.

Ma cosa ha fatto l’attrice? Nella foto e nel video pubblicati su Instagram l’attrice si mostra con un bob asimmetrico, reso delizioso dalla fila laterale che fa scivolare le ciocche biondo platino scintillante. Il suo viso si ammorbidisce e gli utenti che l’hanno vista sono letteralmente impazziti. Anche se qualcuno ha detto di preferirla anche com’era prima, c’è stata una vera pioggia di commenti per il look.

Demi Moore conquista i fan con il suo bob biondo platino

Nel post e nel video pubblicati uno dietro l’altro su Instagram l’attrice mostra il suo nuovo look. Basta un tocco per aggiungere classe e charme e lei sa davvero cosa fare. Accantonata la sua lunga chioma mora, l’attrice stupisce e conquista tutti, tanto da raggiungere in pochissimo tempo 70mila like e oltre 2000 commenti.

Anche la figlia Tallullah ha commentato il suo look, e ha detto alla madre che sta benissimo con il bob. Tuttavia, il cambiamento non è permanente, ma è si tratta solo di una parrucca! Coloro che avevano temuto di non vedere più la sua bella chioma mora non devono avere paura. La parrucca indossata dalla star è quella che le servirà per interpretare il personaggio di Linda in “Brave New World”.

L’attrice stava indossando una parrucca

La trasposizione televisiva si propone di riportare all’attenzione il romanzo di fantascienza che Aldous Huxley. Il libro, scritto nel 1932, è stato tramutato in film e trasmesso sul nuovo servizio di streaming lanciato in America dalla NBC, Peacock tv.

L’attrice ha fatto vedere ai fan come ha fatto a far credere che si trattasse di un look vero. Nel video che tutti hanno visto compare la sua hair stylist che sta raccogliendo i capelli taglia della Moore e li sta mettendo in una retina. Poi fa indossare a Demi la parrucca biondo platino. Il look di recente ha spopolato, tanto che altre vip lo hanno scelto, fra cui anche Emily Ratajkowsky e Anna Tatangelo.