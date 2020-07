Maurice Roëves l’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ è morto

E’ morto Maurice Roëves, l’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ ha recitato in tantissimi film dove ha spiccato per la sua eccezionale bravura

E’ in lutto il mondo del cinema per la perdita di un grandissimo attore, Maurice Roëves. L’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ ci ha lasciato, è morto nella giornata di mercoledì 15 luglio. L’attore aveva 83 anni, era originario della Scozia ed era celebre anche per aver interpretato ruoli secondari molto importanti.

Impossibile dimenticare ad esempio la sua interpretazione nel film cult del regista Michael Mann, ‘L’ultimo dei Mohicani’. In questa celebre pellicola l’attore interpretava il colonnello Munro. Nel film era il padre della co-protagonista Cora, interpretata dall’attrice Madeleine Stowe. A diffondere la notizia della sua morte è stato il suo agente Lovett Logan. E’ stato lui a comunicarlo all’Edinburgh Evening News che ha pubblicato la notizia.

Maurice Roëves ha rivestito ruoli secondari ma importanti

Maurice Roëves ha alle spalle una carriera di successo, e si è distinto sia nel teatro che nello schermo. L’attore ha cominciato la sua carriera nel suo paese di origine della Scozia, poi si è trasferito a Londra e successivamente negli Stati Uniti. Nato a Sutherland il 19 marzo del 1937, era però cresciuto in Scozia e fu lì che iniziò a recitare. Risalgono agli anni Sessanta le sue prima recitazioni, e sono davvero tante.

L’attore ha interpretato Dedalus nell’adattamento del film ‘Ulysses’ di James Joyce, in seguito ha recitato in ‘Oh che bella guerra!’ come protagonista. Ha anche preso parte al film La notte dell’aquila’ insieme a Donald Sutherland e Michael Caine. Negli anni Ottanta ha preso parte anche serie televisiva ‘Doctor Who’, in cui ha interpretato Stotz.

L’attore ha preso parte a diversi film

E’ stato invece David Helpern nella soap ‘Il tempo della nostra vita’. Maurice Roëves è apparso anche in diversi film televisivi come ‘La signora in giallo’, ‘Baywatch’ e ‘Star Trek, e anche The Next Generation’. Fra quelli più importanti c’è anche ‘L’agenda nascosta’.

Ma anche in film come ‘Dredd – La legge sono io’ ha avuto un ruolo importante. Il film risale al 1995 ed ha recitato accanto a Sylvester Stallone. Risalgono a tempi più recenti le sue apparizioni come quella ne ‘Il maledetto United di Tom Hooper, del 2009, dove ha recitato accanto a Michael Sheen. E’ invece del 2010 la sua apparizione in ‘Brighton Rock’ con Helen Mirren, mentre è del 2015 la sua partecipazione al ‘Macbeth’ di Justin Kurzel.