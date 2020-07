Oroscopo 20 luglio 2020: novità in amore per un segno, troppo affaticamento per altri

L’Oroscopo del 20 luglio esorta i Gemelli a cimentarsi nelle nuove relazioni. I Bilancia saranno un po’ affaticati, mentre i Sagittario farebbero meglio a evitare le discussioni.

Previsioni 20 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Un profondo senso di insoddisfazione potrebbe accompagnare l’inizio di questa settimana. Cercate di essere cauti e pazienti, anche perché le cose andranno presto verso una risoluzione. Nel frattempo, però giocate d’astuzia ed evitate di esporvi troppo. Se a lavoro certe cose non vi stanno bene, attendete tempi migliori per lamentarvi.

Toro. Questo è il momento giusto per guardare avanti senza porvi domande e senza avere ripensamenti. L’Oroscopo del 20 luglio vi esorta ad agire, dato che sarete dotati di una certa propensione a trovare soluzioni ai problemi. Non lasciate che gli altri prendano le decisioni al posto vostro.

Gemelli. Buone opportunità soprattutto per chi è single ed è alla ricerca di un amore. Gli astri delineano un transito alquanto positivo, che vi renderà carismatici ed intraprendenti. Inoltre, non mancherà anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai. A lavoro, invece, dovete prendere delle decisioni.

Cancro. Oggi vi sentite un po’ distaccati dalla realtà. C’è il rischio di essere pervasi da un inaspettato senso di solitudine e smarrimento. Cercate di non riversare sugli altri questo senso di insofferenza altrimenti potreste rischiare di incrinare dei rapporti importanti. Nel lavoro dovete essere più concentrati e attenti.

Leone. Dopo aver trascorso un periodo un po’ turbolento e ricco di cambiamenti e cose a cui pensare, finalmente, ci sarà un po’ di tranquillità. In questo periodo siete un po’ più liberi dagli impegni e questo non può che giovare alla vostra salute fisica e mentale. In amore c’è tanta sintonia con il partner.

Vergine. Oggi sarà una giornata molto positiva sia per l’amore sia per le amicizie. Approfittatene per fare quella telefonata che non avevate mai il tempo di fare. Ricordate che non bisogna mai trascurare le persone che si amano. Nel lavoro, invece, c’è una nuova possibilità in vista.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dietro ogni grande risultato si cela sempre una grande fatica e voi ne sapete qualcosa. La giornata si prospetta un po’ agitata per quanto riguarda i sentimenti. Nel lavoro, invece, potreste sentirvi sottopagati e sottovalutati. Valutate bene se è il caso di parlarne adesso o di aspettare ancora un altro po’.

Scorpione. Giornata complessivamente positiva sotto tutti gli aspetti. Se avete litigato con qualcuno, adesso è il momento di fare la pace. In amore c’è tanta intesa con il partner e questo vi gratifica parecchio. Anche nel lavoro c’è una ventata di ottimismo e positività che vi renderà più sereni.

Sagittario. La giornata odierna si prospetta alquanto delicata per quanto riguarda le relazioni con gli altri. Non alimentate le discussioni e lasciatevi scivolare addosso le piccole critiche e i dissapori. La situazione lavorativa è alquanto positiva, anche se c’è qualche decisione da prendere sul vostro futuro.

Capricorno. L’Oroscopo del 20 luglio denota una giornata particolarmente incerta. Siete combattuti tra gli impegni che avete e la voglia di evadere e di godervi un po’ di relax. Manca ancora un po’ di tempo alle tanto agognate ferie e questo potrebbe rendervi nervosi. Mantenete la calma specie in amore.

Acquario. Molti di voi sono dei perfezionisti per natura. Talvolta, però, le cose non vanno esattamente come ci si aspettava. Per questa ragione, non agitatevi troppo e cercate di adattarvi alle novità. In amore c’è stabilità nei rapporti di coppia di vecchia data. Le nuove relazioni, invece, potrebbero subire qualche contraccolpo.

Pesci. Giornata particolarmente positiva per coloro i quali hanno deciso di incentrare la loro vita sull’arte. Oggi sarete molto creativi e ricchi di spirito d’iniziativa. L’altro lato della medaglia, però, risiede nel fatto che potreste essere un po’ troppo distanti dalla realtà. Non allontanatevi mai troppo dalla vita vera.