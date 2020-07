Caterina Balivo, lieto evento in famiglia: l’annuncio su Instagram [FOTO]

Caterina Balivo, si è sposata la sorella Sarah

Dopo aver fatto un breve vacanza in Toscana, al momento Caterina Balivo si trova bella meravigliosa cornice di Favignana. Ovviamente insieme alla conduttrice napoletana è presente anche tutta la sua famiglia al completo. Ma c’è un motivo ben preciso. Infatti, oltre a passare dei giorni di relax nell’isola siciliana, si trova lì anche per essere presente al matrimonio della sorella Sarah.

Qualche giorno fa l’ex padrona di casa di Vieni da me ha postato sul suo account Instagram tutti i preparativi delle nozze. Quindi le immagini della festa di addio al nubilato della congiunta e ora la cerimonia che è avvenuta nella giornata di sabato. Ebbene sì, Sarah Balivo si è sposata con un architetto che si chiama Pietro. Per l’occasione Caterina ha voluto scrivere un divertente augurio: “E anche la mia Saretta si è spostata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!”.

Chi è Sarah Balivo?

Per chi non lo sapesse Sarah Balivo, oltre ad essere la sorella di Caterina, è un architetto molto rinomato ed ha una grande passione per le scarpe. La ragazza ha delle esperienze anche in televisione. Nel 2018 infatti, la congiunta della conduttrice fece coppia con Sara Ventura partecipando insieme all’adventure-game di Rai Due, Pechino Express.

Mentre sul cognato della professionista napoletana sappiamo solamente che si chiama Piero. Anch’esso è un architetto e che sul suo profilo IG pubblica spesso degli scatti molto simpatici insieme alla neo moglie. Nella giornata di sabato 18 luglio 2020 i due si sono convolati a nozze, mentre i figli di Caterina, ovvero Cora e Guido Alberto Brera hanno fatto i pagetti.

La dedica di Caterina Balivo alla sorella Sarah

Qualche giorno fa Caterina Balivo è finita al centro delle polemiche per uno scatto che ha condiviso su Instagram che mostra il marito Guido Maria Brera alla guida con le cuffie. Ora invece, sempre sullo stesso profilo social l’ex conduttrice di Vieni da me ha fatto una dedica alla sorella Sarah per il suo matrimonio con Pietro.

Il contenuto in questione nel giro di poco tempo ha ricevuto una valanga di likes e commenti d’auguri. Tra questi anche quelli da parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci e la nuova padrona di casa di Linea Verde, Ingrid Muccitelli. Ecco il post: