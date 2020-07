Svelato un retroscena su Clizia Incorvaia, c’entra un uomo: “Si è stancata di…”

Roberto Alessi svela un retroscena su Clizia Incorvaia

Da qualche mese a questa parte si è parlato molto di Clizia Incorvaia per vari fattori. Prima del presunto tradimento all’ormai ex marito Francesco Sarcina con l’amico Riccardo Samarcio. Successivamente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 e proprio all’interno della casa di Cinecittà ha trovato di uovo l’amore.

L’influencer siciliana ha perso la testa per Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due sono stati lontani per diversi mesi sia per l’uscita dal reality show in periodi differenti, ma anche per la quarantena da Coronavirus. Sul nuovo numero del magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi, nella rubrica che cura personalmente ha espresso il suo parere i su alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e della televisione.

Tra questi ha menzionato anche la nuova fiamma del valletto di Forum. Il giornalista ha reso noto un piccolo retroscena: “L’influencer pare si sia stancata di essere sempre avvicinata a un uomo: prima era la moglie di Francesco Sarcina, poi hanno legato il suo nome a quello di Riccardo Scamarcio e ora è la fidanzata di Paolo Ciavarro…”.

Clizia Incorvaia stanca di essere associata a uomini vip?

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, sempre sulla sua rubrica, dopo aver detto che l’ex gieffina Clizia Incorvaia sembra si sia stancata di finire sulle riviste e sui portali web di pettegolezzi a causa delle sue vicissitudini sentimentali, ha anche confessato: “La fidanzata di Paolo Ciavarro vuole giustamente andare avanti con le sue gambe (e che gambe!)…”.

Ma non è finita qui, infatti il noto giornalista si è domandato se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 riuscirà ad emergere senza notizia di cronaca rosa che la riguardano: “Saprà camminare senza celebrità al fianco?”.

La confessione del direttore Roberto Alessi sull’ex gieffina

Nella medesima rubrica sul settimanale Novella 2000, il direttore Roberto Alessi, visto il grande desiderio di Clizia Incorvaia di non essere più legata a qualche uomo che opera nello spettacolo o in televisione per finire sulle riviste di gossip, ha detto anche: “L’ultima sua copertina di coppia con Paolo Ciavarro potrebbe essere la scorsa di Novella 2000…”. Quindi da ora in poi lei e Paolo Ciavarro non appariranno più sui giornali di pettegolezzi?