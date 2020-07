DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 21 luglio: Can e Sanem dormono insieme

Trentesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Conto a La programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo degli ascolti strepitosi al punto che Mediaset è indecisa se continuarla a trasmetterla anche dopo l’estate oppure rinviare la seconda parte nel 2021.

Le anticipazioni della nuova puntata svelano che si dovrà girare di nuovo lo spot a causa di un problema tecnico. Tutti resteranno a dormire nel bosco e Can e Sanem passeranno del tempo insieme. Nello specifico dormiranno sulla stessa amaca: è il giorno dopo dovranno vedersela con Polen.

Lo staff deve rifare lo spot pubblicitario

Le anticipazioni del 30esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 21 luglio 2020, svelano che per colpa della rottura della scheda della fotocamera, ci saranno dei grossi problemi tecnici. Infatti, lo spot pubblicitario della campagna Orgatte coi prodotti del signor Levant, purtroppo dovrà essere rifatta del tutto e soprattutto in fretta da parte dei collaboratori dell’agenzia.

Nello specifico il giorno dopo, nonostante la performance dell’affascinante macellaio Osman come modello, per risolvere l’inghippo tutti lo staff dovranno dormire nei pressi del set. Per essere più precisi i collaboratori rimarranno nel bosco, in modo da poter effettuare le registrazioni già alle prime luci del mattino.

Can e Sanem dormono insieme, Polen furiosa

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che sul luogo del set saranno presenti anche Sanem e Can. Tra l’affascinante fotografo e l’aspirante scrittrice sembrerà essere tornato il sereno. Addirittura tra i due protagonisti della serie turca, sono stati sul punto di scambiarsi un bacio sotto lo sguardo della direttrice creativa Deren. La complicità tra il Divit e la Aydin sarà sotto gli occhi di tutti in particolare quando si metteranno da parte per trascorre la notte insieme.

Nello specifico, dopo aver lavorato per l’intera giornata, la ragazza è il suo datore di lavoro si addormenteranno abbracciati su un’amaca. Il mattino seguente però, i due dovranno a fare i conti con Polen che sarà più decisa a riconquistare il suo ex. Naturalmente la donna vorrà portare al termine il piano diabolico, ossia quello di far allontanare il fratello maggiore di Emre da Sanem e poi ti mettersi con lui.