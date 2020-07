Serena Enardu in lacrime su Instagram: “è dura da accettare…” (FOTO)

Oggi, domenica 19 luglio, è il compleanno di Serena e Elga Enardu, ma le due dame non hanno fatto altro che trascorrere la giornata in lacrime. Specie la prima non ha potuto fare a meno di mostrare su Instagram contenuti un po’ tristi.

A generare questo stato d’animo parecchio provato nelle due protagoniste sono stati diversi fattori. Il primo di tutti riguarda i fan, i quali hanno inondato di messaggi commoventi le due dame. Ad ogni modo, la verità non sembra essere solo questa.

Lo sfogo di Serena in lacrime

Serena Enardu ha trascorso gran parte del giorno del suo compleanno in lacrime. L’influencer ha cominciato da questa mattina a pubblicare video nei quali ha detto di essere molto triste. Compiere 44 anni è un momento molto importante per la dama, specie nella condizione di vita in cui si ritrova. Proprio di recente ha chiuso un’importante relazione amorosa con il suo storico compagno Pago. Questo, naturalmente, l’ha spinta a fare delle considerazioni parecchio interessanti sulla sua vita.

Ad acuire ancor di più la sua sensibilità ci hanno pensato i fan. Moltissime persone hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza all’ex di Pago facendola commuovere parecchio. Dopo essersi lasciata andare ad un pianto quasi disperato, la donna si è concessa un bagno in piscina in compagnia della sua famiglia. Anche in tale occasione, però, non ha potuto fare a meno di mostrare un certo malessere. (Continua dopo la foto)

Difficile momento per la Enardu

Durante il momento di relax, infatti, ha registrato delle riprese insieme alla sua gemella in cui entrambe sono apparse decisamente scocciate. Nelle Instagram Stories in questione le sorelle Enardu hanno detto che i follower sono stati troppo buoni a mandare ad entrambe messaggi eccessivamente commoventi. Serena Enardu, allora, con il volto quasi in lacrime, ha chiesto dove fossero finiti tutti gli haters di turno.

Allo scopo di suscitare nelle due donzelle una reazione diversa dalla commozione, le sorelle hanno chiesto alle persone che le detestano di inviare loro messaggi negativi e offensivi. Questo le avrebbe fatte arrabbiare e, di conseguenza, smettere di essere così tristi. Ad ogni modo, al di là delle provocazioni. Il discorso di Serena è stato davvero molto toccante dato che ha ammesso di essere in un periodo molto duro, che non è affatto facile superare.