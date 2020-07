Mara Venier cena sul suo terrazzo e sfotte Pierluigi Diaco: “Zitto, stasera conduco io” [FOTO]

Mara Venier e il siparietto con Pierluigi Diaco

Dopo quello che è accaduto negli ultimi tempi, Mara Venier ha voluto smorzare la tensione ironizzando col suo caro amico Pierluigi Diaco. Infatti, la conduttrice veneziana fresca della conferma alla guida di Domenica In, direttamente dal suo appartamento romano ha voluto prendere in giro il presentatore di Io e Te.

Quest’ultimo infatti, dallo scorso giugno spesso rimprovera i suoi ospiti che fanno parte del mondo dello spettacolo rimarcando a quest’ultimi che a condurre il format pomeridiano di Rai Uno è lui. La battuta della moglie di Nicola Carraro ha scatenato una serie di reazioni simpatiche su Instagram, il social cui la donna ha condiviso il video. Andiamo a vedere nello specifico cosa contiene la clip in questione.

La cena romana tra amici: zia Mara mostra il panorama dalla sua casa

Nell’appartamento di Mara Venier cui ha una splendida vista sulla Capitale, la conduttrice di Domenica In ha organizzato sul suo terrazzo insieme alla dolce metà Nicola Carraro una cena tra amici. Tra i tanti anche Sabrina Ferilli che ha preso il suo posto a Tu si que vales e il conduttore di Io e Te Pierluigi Diaco.

Nel filmato che la professionista veneta ha condiviso su Instagram si vedono i commensali cenare in un’atmosfera perfetta e tranquilla. Nella clip in questione la donna non inquadra solamente i suoi ospiti ma anche il panorama mozzafiato, ovvero i tetti di Roma. (Continua dopo la foto)

Mara Venier sfotte con tono ironico Pierluigi Diaco

Nonostante le varie polemiche che lo hanno coinvolto in questo ultimo periodo, Pierluigi Diaco è apparso abbastanza rilassato e sorridente. Tuttavia il suo comportamento a Io e Te non è per niente piaciuto a gran parte del popolo del web. Tornando alla cena, la padrona di casa di Domenica In ha immortalato in una clip poi postata su IG, una divertente gag con l’amico: “La vita è bella tutto sommato, anzi una cosa te la dico Pierluigi: stasera conduco io”.

In poche parole Zia Mara ha sfottuto il collega davanti a tutti riferendosi ai vari rimproveri di Diaco nei confronti degli ospiti che lo bloccano durante la diretta. Il diretto interessato l’ha presa a ridere, così come gli altri ospiti della Venier.