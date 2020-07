Mummia di principessa egiziana trovata a Luxor: si tratta della donna urlante

Gli scienziati hanno rivelato di aver ritrovato la mummia di principessa egiziana a Luxor. Trattasi di un corpo con una misteriosa espressione urlante risalemterisalente ad una giovane nobile egiziana che morì improvvisamente a causa di un infarto più di 3000 anni fa. La mummia, soprannominata dai ricercatori “la donna urlante”, si trovava a Luxor, in Egitto, ma fino ad ora la sua morte è ancora un mistero.

Mummia di principessa egiziana ritrovata: il mistero sulla morte

Il testo sugli involucri di lino della mummia, scritto nell’antica lingua ieratica egizia, diceva: “La figlia reale, la sorella reale di Meret Amon”. Per ulteriori delucidazioni in merito, i ricercatori sono stati in grado di utilizzare le scansioni TC. Questo per scoprire di più su come potrebbe essere morta, concludendo che la principessa è morta per un grave infarto. Forse si è bloccata in una posa a bocca aperta a causa del rigor mortis.

Nello studio – che è stata effettuato dall’egittologo Zahi Hawass e Sahar Saleem, che è professore di radiologia presso l’Università del Cairo – il team ha scoperto che una grave aterosclerosi [una malattia degenerativa] delle arterie coronarie aveva portato alla principessa improvviso attacco di cuore la morte. Hawass ha detto che il processo accurato di imbalsamazione degli antichi egizi aiutava a preservare la postura della principessa mentre moriva.

Perché il cadavere urlante?

Hawass ha detto “Partiamo dal presupposto che il cadavere di” la donna che urla “ha sviluppato il rigor mortis perchétrivato ore dopo il decesso. Gli imbalsamatori probabilmente hanno mummificato il corpo contratto della” donna urlante “prima che si decomponesse o si rilassasse. Gli imbalsamatori non hanno quindi avuto modo di chiudere la bocca o mettere il corpo contratto nello stato di sdraiarsi, come al solito con le altre mummie, preservando così la sua espressione facciale e la postura al momento della morte”.

Oltre a indicare che la principessa era morta durante il suo sesto decennio, i risultati della TAC hanno mostrato che soffriva di aterosclerosi delle arterie coronarie destra e sinistra, delle arterie del collo, dell’aorta addominale e delle arterie iliache e delle arterie degli arti inferiori .

Altre mummie urlanti ritrovate in loco

La mummia è stata ritrovata a Royal Chachette. In loco vi era anche la “mummia dell’uomo urlante”, con studi recenti che mostrano trattasi di Pentawere, figlio del re Ramses III. Pentawere morì suicida impiccandosi come punizione per il suo coinvolgimento nell’omicidio di suo padre.

Come modo per essere ulteriormente penalizzato , il suo corpo non fu imbalsamato e invece avvolto nella pelle di pecora, indicando così il suo essere impuro.