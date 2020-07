Al Bano Carrisi, indiscrezione dolorosa: salta tutto per motivi economici [FOTO]

Rinviata la fiction con Al Bano Carrisi e Lino Banfi

Tempo fa si era parlato di un progetto in comune tra Al Bano e Lino Banfi. Il Maestro di Cellino San Marco e il noto attore pugliese presto saranno sul set? Stando ai ben informati, ci sarebbe una fiction ambientata nella terra d’origine. Un vero sogno per i fan dell’ex marito di Romina Power e dell’83enne. Purtroppo per le riprese dello sceneggiato si dovrà aspettare ancora qualche mese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

A dirlo è stato anche il giornalista ed opinionista Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo infatti, attraverso la rubrica che cura su Nuovo Tv, rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha detto: “Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Le riprese dello sceneggiato sono state rinviate al prossimo autunno

Quindi al momento bisogna dolo aspettare. Stando ad alcuni rumors pare che, nello sceneggiato in questione, Al Bano dovrebbe interpretare un maestro, mentre Lino Banfi il sindaco di un piccolo comune della Puglia. A meno che non spuntano nuove problematiche, le riprese della fiction dovrebbero iniziare il prossimo autunno.

Sempre sulla rubrica che gestisce sul periodico Nuovo Tv, il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha ribadito: “Adesso per tutte le reti cominceranno grandi problemi economici”. Quindi il tutto sarebbe legato, stando al divulgatore scientifico, all’emergenza sanitaria da Coronavirus. (Continua dopo la foto)

Al Bano ospita dei vip nella sua Tenuta di Cellino San Marco

Nel frattempo Al Bano nella sua Tenuta di Cellino San Marco sta accogliendo una serie di ospiti che fanno parte del mondo dello spettacolo. Qualche settimana fa erano presenti Gianni Morandi e la moglie Anna Dan. A testimoniarlo erano stati loro stessi attraverso delle foto condivise sugli account Instagram del ragazzo di Monghidoro e in quello si Loredana Lecciso.

Mentre di recente in Puglia, sempre nel podere del Maestro salentino c’è J-Ax con la consorte e il loro figlioletto. Pure quest’ultimi hanno realizzato degli scatti e poi pubblicati sui loro canali social.