Gianni Morandi, la confessione del dramma personale: “Ho toccato il fondo… ”

Gianni Morandi e il suo dramma personale dopo aver raggiunto l’apice

Qualche giorno fa Gianni Morandi insieme alla moglie Anna Dan sono stati ospiti a Cellino San Marco, nella tenuta di Al Bano e Loredana Lecciso. Nella serata di sabato invece, Rai Uno ha riproposto al pubblico una sua trasmissione realizzata qualche anno fa. Il ragazzo di Monghidoro sta vivendo una seconda giovinezza ma c’è stato un tempo in cui ha attraversato un dramma personale.

Dopo essere arrivato all’apice del successo, il cantante bolognese ha toccato il fondo. Si tratta di un periodo molto buio nel quale non veniva più invitato nei programmi televisivi e i suoi dischi non vendevano più una copia. In poche parole sembrava che la carriera di Morandi fosse giunta al capolinea. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo al protagonista de L’Isola di Pietro.

Il ragazzo di Monghidoro parla del suo passato

Di recente Gianni Morandi ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua carriera, che non è stata sempre rose e fiori. Il ragazzo di Monghidoro aveva confessato: “La vita non può essere sempre piena di sogni, gioia e allegria. C’è anche l’altra parte della medaglia del successo, l’insuccesso. Prima sembra che tutto il mondo gira intorno a te, poi questo ad un certo momento finisce”.

In poche parole il marito di Anna Dan ha ammesso che forse non avrebbe mai avuto una carriera così lunga se non avesse avuto quei quasi dieci anni di interruzione. Un periodo che lo hanno fatto crescere tanto, maturare e imparare altre cose.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan in vacanza in Puglia

Come accennato prima, da qualche giorno Gianni Morandi e la moglie Anna Dan si trovano in vacanza in Puglia. A testimoniarlo è stato lo stesso ragazzo di Monghidoro grazie a delle foto e clip che condivide quotidianamente sui suoi seguitissimi profili social.

E a proposito dell’ospitata a Cellino San Marco nella tenuta di Al Bano, il figlio del cantante bolognese è Jasmine Carrisi hanno interpretato insieme un brano rap. Ricordiamo infatti, che qualche giorno fa la 19enne ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Ego, brano scritto da lei e in uno stile totalmente differente a quello del Maestro salentino.