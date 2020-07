Marco Bocci torna sul palcoscenico: “Racconto la malattia che mi ha quasi ucciso”

Marco Bocci ricorda l’incidente mortale di Ayrton Senna

Di recente Marco Bocci ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il noto attore sposato con Laura Chiatti si è confessato a 360 gradi dicendo: “Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi conto di quante cose dai per scontato e di quanto prendi solo il peggio della vita”. Delle dichiarazioni che precedono la messa in scena del suo nuovo spettacolo teatrale, Lo Zingaro.

Chiacchierando col giornalista, il professionista ha raccontato un grave incidente a cui ha assistito di persona, ovvero quello in cui ha perso la vita Ayrton Senna, suo idolo fin da quando era piccolo. Poi l’uomo ha parlato di un altro incidente, quello che lo ha coinvolto coinvolto in prima persona. Un imprevisto che qualche tempo fa gli ha dato la possibilità di scoprire una malattia che non sapeva di averla. (Continua dopo il post)

L’attore parla della sua malattia scoperta dopo un incidente

Dopo 24 anni, nello medesimo giorno nel quale è venuto a mancare Ayrton Senna, Marco Bocci ha deciso di far parte ad una gara di BMW. Purtroppo anche lui è rimasto vittima di un brutto incidente. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha raccontato: “Sembrò replicarsi la tragedia di Imola. Invece, proprio quell’incidente ha reso palese la mia malattia, ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi: herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”.

Una volta scoperta la diagnosi si susseguirono dei giorni di grande confusione, ma poi per fortuna venne sottoposto ad un’operazione chirurgica che gli ha salvato la vita. Al noto quotidiano il marito di Laura Chiatti ha detto che l’esperienza della malattia ha fatto nascere in lui una grande rabbia per quello che gli stava accadendo, ma anche un’immensa voglia di vivere. (Continua dopo il post)

Lo spettacolo teatrale dal nome Lo Zingaro

Per tale motivo, a distanza di qualche anno dall’accaduto, Marco Bocci ha deciso di portare a teatro Lo Zingaro. Quest’ultimo è il racconto autobiografico di un giovane che ha sognato sin da bambino di diventare pilota di Formula 1, ma non è mai riuscito a realizzare il proprio sogno del cassetto.

La maggior parte della trama dello spettacolo è ancora oscura, ma l’attore intervistato dal Corriere della Sera ha detto che tratterà anche della sua malattia.