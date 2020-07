Fedez racconta la più grande gaffe fatta durante un concerto: “Calato il gelo” (FOTO)

Il profilo Instagram di Fedez è un vero passatempo dato che il rapper si diverte ad intrattenere i fan raccontando gaffe, episodi divertenti e imbarazzanti. In queste ore, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di un avvenimento davvero esilarante verificatosi durante un concerto.

In questi giorni il cantante si trova in Puglia senza sua moglie per alcune faccende lavorative. Durante una chiacchierata con colleghi e amici, però, ha fatto delle confessioni inaspettate. Vediamo tutti i dettagli.

La più grande gaffe di Fedez

Fedez e CHiara sono una coppia davvero molto affiatata. I fan li ammirano tanto soprattutto perché sembrano essere tra le coppie più genuine e spontanee del web. Il loro scopo, infatti, non sembra essere quello di somigliare alla famiglia della Mulino Bianco, quanto piuttosto quello di dimostrare di essere semplicemente delle persone “normali”. Tra gli ultimi contenuti mostrati, a generare parecchio sgomento è stato soprattutto un video in cui Fedez ha raccontato una delle gaffe più epiche di tutta la sua vita.

Essa si è consumata in occasione di un’esibizione durante un concerto ed il tutto è stato davvero molto imbarazzante per l’artista. Tutto è partito da un dibattito con gli amici incentrato sulla splendida Otranto. Il giovane ha detto di non essere mai stato in tale posto, tuttavia, durante un concerto ad Oristano ha confuso i due posti. Nel dettaglio, il rapper ha raccontato di essere salito sul palco, dinanzi 50 mila persone, e di aver gridato: “Ciao Otranto”. (Continua dopo la foto)

Altro episodio esilarante su Instagram

Dopo aver commesso questa gaffe decisamente imbarazzante, Fedez ha spiegato che tra gli spettatori è calato il gelo, tutti sono rimasti in silenzio dinanzi l’errore del rapper. A seguito di tale episodio, il cantante ha imparato a prestare molta più attenzione ai posti che visita durante i suoi tour. Ad ogni modo, questo non è stato l’unico episodio divertente mostrato dal protagonista sul suo profilo Instagram.

Il giovane, infatti, ha registrato delle clip da mostrare alla Ferragni che, purtroppo, non è potuta partire insieme a lui. Durante i filmati, però, il cantante si è trovato dinanzi una scena molto imbarazzante. Nel dettaglio, due cani hanno cominciato ad accoppiarsi proprio dinanzi i suoi occhi. Federico, ovviamente, non ha potuto fare a meno di immortalare la scena e di porre ulteriormente l’accento sulla questione.