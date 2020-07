Uomini e Donne, Marco Cartasegna con qualche chilo in più: ‘Mi piaccio, mi sento a mio agio’

L’ex tronista ha ammesso di essere ingrassato in questi ultimi tempi, ma anche che si piace di più. Ecco che cosa ha scritto sui social a quelli sempre pronti a criticare

Uomini e Donne: il percorso di Marco Cartasegna

Marco Cartasegna ha affrontato il percorso da tronista a Uomini e Donne alcuni anni fa accanto a Luca Onestini. Tra loro non c’è mai stato un buon rapporto, tanto che entrambi avevano messo gli occhi su Soleil Sorge. Quest’ultima, però, dopo qualche uscita con Marco ha deciso di corteggiare Luca, che alla fine l’ha anche scelta. Marco ha poi scelto Federica Benincà, anche se tra loro è durata molto poco.

Qualche mese dopo, mentre Luca era nella Casa del Grande Fratello Vip 2, Marco ha riprovato a conquistare Soleil, fidanzata con Luca da qualche mese. Soleil ha lasciato Luca con una lettera ed ha iniziato una storia con Marco che è andata avanti per più di un anno. Ma non solo, Marco è anche conosciuto sui social per le sue rubriche sulla politica e l’economia italiana.

Sul gossip, invece, c’è silenzio da molto tempo. Marco adesso preferisce tenere nascosta la sua privata, anche se ultimamente si vede spesso in compagnia di Andrea Damante e Ignazio Moser. Ad ogni modo, in questi mesi l’ex tronista di Uomini e Donne è cambiato anche molto fisicamente.

Marco: ‘Mi sento a mio agio con 92 Kg’

Marco ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è in costume in compagnia della mamma e ha confessato che quest’anno ha vissuto una seconda pubertà con l’arrivo dei 30 anni. Si è ingrassato. Adesso porta due taglie in più e non è aumentata solo la pancia, ma anche le spalle, le braccia e le cosce.

Qualcuno gli ha anche detto che sta invecchiando male, come potete leggere nel suo sfogo riportato qui sotto, ma a lui non importa perchè si sente a suo agio con i suoi 92 Kg e con qualche consapevolezza in più. Quindi ha invitato anche chi lo segue a non curarsi troppo dei giudizi degli altri. Alla fine ha voluto fare un complimento alla sua mamma: “E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male“.

A questo post ci sono stati moltissimi commenti. Tanti utenti hanno scherzato e fatto qualche battuta, moltissimi gli hanno detto che è molto bello anche con un po’ di pancia e che quello che più importa è la sua testa. Non si contano poi i complimenti alla mamma. Voi che cosa ne pensate?