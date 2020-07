Temptation Island: spunta un’amante di Antonio, il racconto degli incontri di pochi mesi fa

Antonio e Annamaria sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island. Una presunta amante di lui ha raccontato dei fatti molto curiosi

Temptation Island: Antonio e Annamaria nel mirino dei social

Una delle coppie di questa settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è quella formata da Antonio e Annamaria. Lui ha 33 anni, lei 43 e hanno una relazione di due anni e mezzo. Hanno partecipato al programma per mettere alla prova soprattutto lui.

Durante le prime tre puntate abbiamo visto che Antonio si sta divertendo nel villaggio ed ha instaurato un feeling particolare con una tentatrice. Annamaria sta continuando a piangere nel vedere i video del suo compagno e ha confessato che hanno anche dei debiti in comune per aver ristrutturato casa.

Tuttavia, dopo la prima puntata dai social sono spuntate almeno quattro donne che hanno detto di aver avuto una relazione con Antonio in questi ultimi tempi. Non solo, ma è anche intervenuta personalmente la sua ex moglie, con la quale ha una bambina di tre anni. La donna ha affermato che Antonio è l’uomo più bugiardo che abbia mai conosciuto e che si inventa qualsiasi cosa pur di vedere altre donne.

Spunta Mary: il racconto degli incontri con Antonio

Dal gruppetto di presunte amanti di Antonio è spiccata Mary, la quale ha rilasciato un’intervista per DonnaPop in cui ha raccontato il suo rapporto con Antonio. Lei ha detto di averlo conosciuto a marzo 2019 tramite Facebook. Lui l’ha cercata, si sono scambiati qualche parola tramite Messenger e poi si sono scambiati i numeri di telefono.

Lui le ha chiesto subito un incontro con la scusa, forse, di andare in una clinica per parlare del nonno malato. Nell’attesa dell’appuntamento, però, Antonio e Mary si sono scambiati dei baci e lui voleva andare oltre, ma lei ha rifiutato. Lui si è arrabbiato molto, tanto che non le ha più parlato e non le ha più scritto. Dopo qualche mese è tornato, inventando scuse per non vederla, fino ad un nuovo incontro il 31 dicembre 2019.

Mary e Antonio hanno pranzato insieme e hanno trascorso del tempo a baciarsi, ma niente di più. A quel punto è sparito e lei l’ha rivisto a Temptation Island. Lei non ha mai sentito parlare di Annamaria. Lui diceva di essere single, anche se durante i loro incontri, lei ha visto tanti messaggi e anche una foto di una donna che le chiedeva che cosa pensasse lui di un vestito.