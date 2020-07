Lino Guanciale l’attore si sposa in segreto, ecco con chi

Lino Guanciale ha detto sì a Roma, sabato 20 luglio

Lino Guanciale ha annunciato il suo matrimonio, dopo aver detto sì. A differenza di altri attori e personaggi dello spettacolo, l’attore ha affermato di aver voluto fare tutto in silenzio per godere a pieno delle nozze, senza che qualcosa di privato, diventi pubblico, dato in pasto ai paparazzi. Il suo matrimonio top secret si è svolto a Roma dove Lino ha detto sì ad Antonella Liuzzi.

I due stanno insieme già da due anni, ma la loro relazione è rimasta quasi segreta. Non si sono mai mostrati in pubblico, anzi non hanno dato modo di parlare di loro vista la riservatezza che li accomuna.

Lino Guanciale e Alessandra Liuzzi, gli amici e i parenti non erano a conoscenza del matrimonio

Lino Guanciale e Alessandra non sono amanti dei riflettori, tengono molto di più alla loro privacy; il matrimonio celebrato in totale segreto ne è la dimostrazione. Così lontani dai curiosi, si sono detti si al Campidoglio, dove si sono sposati con il rito civile. Poi l’attore lo ha annunciato al mondo social tramite un post. Una scelta romantica, la prova che il sì non è un sì mediatico per attirare l’attenzione. Il post è stato subito seguito da una pioggia di like e messaggi di auguri da parte dei follower e dei fan di coppia.

Ciò che ha sorpreso i loro follower è stato che il matrimonio è rimasto segreto non soltanto per gli occhi indiscreti, ma anche agli amici ed ai parenti. Nessuno di loro sapeva della decisione della coppia. Nessuno era presente nel giorno più importante della loro vita. Tra tutti i messaggi di auguri, ecco venire fuori quelli di Francesca Chillemi, Gabriella Pession, Gianmarco Saurino, Elena Sofia Ricci che lavora con lui ormai da anni nella fiction Che Dio ci aiuti.

L’inizio della loro storia nel 2018, oggi le nozze e a breve, chissà la cicogna

I due si sono conosciuti durante il 2018, proprio durante gli ultimi mesi. Lino ha conosciuto la donna quando è terminata la relazione con la collega Antonietta Bello. Sin dai primi giorni hanno dimostrato di tenere l’uno all’altra, di essere davvero innamorati, tanto da voler stare sempre al riparo dai riflettori e dalla mondanità. Consapevoli del fatto che i riflettori e le telecamere da sempre creano problemi interni alle coppie.

Adesso i fiori d’arancio sono arrivati, chissà che non arrivi ben presto anche il fiocco rosa o azzurro, chissà che la cicogna non sia già in cammino. Per entrambi si tratterebbe del primo figlio. Rimaniamo in attesa di rivelazioni che potrebbero arrivare all’improvviso.