Barbara D’Urso aggredita sui social: “Stai sempre a bere, chiudi le gambe” (FOTO)

Barbara D’Urso è tra i personaggi vip più discussi di sempre e in queste ore è stata pesantemente aggredita e insultata sui social. Dopo un anno intero di lavoro no stop, quando arriva il periodo estivo, la conduttrice saluta tutti e parte per le lunghe vacanze.

Per un paio di mesi la donna sparisce dal mondo della televisione e si tiene in contatto con i fan solo attraverso Insatrgam. Proprio su tale portale, però, sono stati mostrati dei contenuti che hanno parecchio indignato i follower.

Lady Cologno aggredita sui social

In uno degli ultimi post pubblicati sul social Instagram, Barbara D’Urso è stata aggredita verbalmente da alcuni utenti. I suoi contenuti generano sempre parecchio sgomento, qualunque essi siano. Ad ogni modo, stavolta le accuse sono state più forti del solito. Nelle foto in questione, la conduttrice Mediaset si è inquadrata di spalle su di una spiaggia deserta al tramonto. La donna è seduta su di una sedia mentre sorseggia un drink. Gli utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di vederci del marcio.

I commenti più gettonati sono stati, come sempre, quelli legati al suo aspetto fisico. Molte persone le hanno detto di aver fatto bene a mostrarsi di spalle in quanto, senza l’aiuto del trucco e delle luci, avrebbe mostrato un viso tramortito dalle rughe dell’età. Questi, però, sono stati i commenti più clementi. A rincarare la dose ci hanno pensato tutti quegli utenti che hanno fatto delle pesanti allusioni all’alcolismo. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso e le accuse di alcolismo

In particolar modo, molti utenti hanno notato che Barbara D’Urso mostra spesso contenuti nei quali beve, per tale ragione è stata aggredita sui social. Diverse persone l’hanno esortata a smettere di bere così tanto. Altre, invece, hanno criticato la posa assunta dalla presentatrice nelle immagini. Nel dettaglio la donna ha divaricato le gambe mostrando così la tonicità delle sue cosce.

Numerose persone, però, non hanno affatto gradito la cosa e le hanno chiesto di assumere una posa più composta e decorosa. Come sempre, Lady Cologno non ha minimamente raccolto le provocazioni. Non è solita farlo durante i periodi lavorativi, figuriamoci quando è in vacanza. In ogni caso, ci hanno pensato i fan ad intervenire per difenderla e per elogiarla.