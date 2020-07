Gigi D’Alessio abbraccia la donna della sua vita: “Mai successo…”FOTO

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. L’artista napoletano, attualmente, è reduce da un vortice di gossip che l’ha visto suo malgrado protagonista, colpa dell’addio, annunciato improvvisamente a Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e la fine della storia con Anna Tatangelo

Gigi e Anna sono stati senza dubbio una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme 20 anni, non sono mai convolati a nozze e dalla loro storia d’amore è nato uno splendido figlio, il piccolo Andrea. Nonostante il tempo trascorso insieme, qualcosa però è andato storto: la coppia è inaspettatamente scoppiata, e come un fulmine a ciel sereno ha deciso di separarsi.

In questi mesi, dopo l’ufficializzazione della rottura, avvenuta via social attraverso un comunicato congiunto, si sono susseguiti innumerevoli rumors, ma è stata la diretta interessata, la cantante di Sora, a fornire dettagli in una intervista rilasciata al Corriere della Sera sulla crisi sopraggiunta: “Ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”.

La nuova vita di Gigi D’Alessio

Intanto entrambi hanno preso strade diverse, anche se sono rimasti in buoni rapporti. Alla 30enne recentemente le è stato attribuito un nuovo amore con un musicista, notizia che però ha tenuto a smentire. Anche Gigi prosegue la sua strada, tra mare, relax e famiglia. Il cantante napoletano è legatissimo ai suoi tre figli avuti con l’ex moglie Carmela Barbato, e con la sua Ilaria, bellissima secondogenita ha un rapporto molto speciale. (Continua dopo la foto)

Sul profilo Instagram della ragazza, sono innumerevoli le foto che li ritraggono insieme, abbracciati, felici e sorridenti. La donna della sua vita ormai è lei. Particolarmente scalpore ha fatto l’immagine di Gigi in disco, uno scatto datato al 2019, in cui appare in disco con la sua figlioletta, al quale ha commentato entusiasta e con tono divertito la particolare occasione che vede D’Alessio in una location decisamente insolita per lui, notoriamente così poco mondano e incline alla movida.