C’è tempo per…, Anna Falchi commossa a causa di Beppe Convertini: “Mi viene da pensare piangere…”

Anna Falchi commossa a C’è tempo per…: il motivo

Ha preso al via una nuova settimana di programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno condotto da l’inedita coppia composta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Un appuntamento interamente dedicato al divertimento e alle risate.

Per tale ragione i due padroni di casa avena o in studio molti ospiti come gli ex conduttori di Made in Sud Gigi & Ross, ma anche Jerry Calà, Cinzia Leone e Valentina Persia.

Una puntata inedita dove tutti hanno riso molto, ma è successa anche qualcosa che ha scatenato delle lacrime. Ebbene sì, la conduttrice si è commossa in seguito a un gesto del suo collega Convertini. “Mi viene da piangere. E’ bello lavorare in coppia e noi siamo la conferma di questa cosa”, ha asserito l’attrice.

Simpatico siparietto tra Beppe Convertini e il duo comico Gigi & Ross

Nei primi minuti del primo appuntamento settimanale di C’è tempo per… in onda lunedì 20 luglio 2020 ci sono stati dei problemi tecnici. Infatti in studio non sono partiti alcuni servizi. A quel punto i due conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini si sono ritrovati a dover interpretare insieme ‘Riderà’, il celebre brano del compianto Little Tony. E su questo ha ironizzato il duo comico napoletano Gigi & Ross.

A quel punto l’ex conduttore di Linea Verde, una volta incassata la battuta, ha detto: “Essendo una diretta abbiamo un leggero problema tecnico con tutti gli rvm, ho dovuto improvvisare. Penso che dovrò improvvisare anche tutti i prossimi che verranno perché non c’è n’è uno che parte. Siamo proprio a cavallo”. Per fortuna poi i filmati so i riusciti a partire e la puntata è proseguita con commozione da parte della Falchi. Quest’ultima infatti, ha chiuso il suo intervento dicendo: “Questa è tv verità”.

C’è tempo per…: Anna Falchi scherza con gli ex conduttori di Made in Sud

Dopo Beppe Convertini anche la collega Anna Falchi ha ironizzato con il duo comico partenopeo Gigi & Ross, asserendo: “Ci dovete dare una mano”. Nel primo appuntamento settimanale di C’è tempo per… in onda lunedì 20 luglio 2020 è andata avanti parlando di battute, risate e altre argomentazioni più leggere grazie agli ospiti che erano presenti fisicamente nello studio romano oppure in collegamento.