Belen Rodriguez, è arrivata la prima foto bollente dell’estate 2020 (FOTO)

Belen Rodriguez a bordo piscina infiamma i social, ancora una volta al centro del gossip

Belen Rodriguez direttamente da Ibiza riesce a sconvolgere i social, attirando l’attenzione di chiunque postando una foto che lascia poco all’immaginazione. Così regala ai suoi fan uno scatto che dimostra quanto la donna sia ricca di fascino e di sensualità. Con questo post decisamente top, la bellezza Argentina inaugura la stagione estiva 2020.

Poi scrive “Ops”, un atteggiamento provocatorio evidente. Braccia super abbronzate, un fisico da far paura, si nasconde per quanto possibile ma c’è poco da immaginare. Così riceve miliardi di commenti sia da donne che di uomini che stupiti dalla sua bellezza si complimentano e le chiedono qual è il segreto. La showgirl si mantiene sempre in forma, rivela che ama il movimento e che anche durante le vacanze non tralascia lo sport e continua a prendersi cura di sé anche parlando di alimentazione. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez, continuano le voci sulla sua relazione con Gianmaria antinolfi e le chiacchiere sul matrimonio andato in fumo con Stefano De Martino

Belen Rodriguez continua a dare in pasto ai giornalisti ed ai paparazzi la sua vita privata, sentimentale e familiare. Fino a qualche giorno fa si parlava soltanto del matrimonio naufragato con Stefano De Martino, dei tradimenti smentiti subito dopo sia da lei che da lui. Poi al centro delle chiacchiere sul web il presunto flirt con il ricco Gianmaria Antinolfi.

Adesso la donna è in vacanza ad Ibiza, la tappa è ormai un’abitudine per lei dato che non manca l’appuntamento ogni anno. Questa volta è in compagnia di Santiago e Mattia Ferrari il suo più grande amico che dopo la rottura con Stefano era finito sotto i riflettori per parecchie settimane. Secondo i paparazzi la relazione tra lei e Stefano era giunta al termine per Mattia. Finché Belen non ha smentito affermando che Mattia è la sua più grande amica: è omosessuale. Poi ecco le foto in barca con l’imprenditore, travolti dalla passione.

Il ruolo dell’imprenditore partenopeo nella vita della showgirl argentina

La bella argentina subito dopo la pubblicazione delle foto sul giornale Chi aveva dichiarato che qualora si fosse innamorata lo avrebbe fatto sapere direttamente lei.

Poi il nulla. Il fatto che l’imprenditore non sia presente in vacanza con loro vuol dire che la loro relazione non è ancora giunta ad un punto tanto importante da poter conoscere il figlio Santiago. In una delle ultime interviste Belen parlando del figlio, ha affermato che vuole tutelarlo in qualunque modo, perché lui viene prima di qualsiasi persona al mondo.