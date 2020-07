Temptation Island: Katia Fanelli avvistata con un tentatore della nuova edizione

Katia Fanelli, in cerca dell’amore dopo la fine della sua storia con Vittorio Collina, è stata vista in compagnia di un tentatore della settima edizione. Ecco di chi si tratta

Temptation Island: Katia pronta a voltare pagina?

Gli appassionati di Temptation Island sicuramente ricorderanno Katia Fanelli. La “fotonica” ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia l’anno scorso con il suo, ormai ex, fidanzato Vittorio Collina. Lui voleva capire se, dopo due anni, lei era ancora innamorata di lui. Nel villaggio, però, è successo qualcosa di inaspettato alla coppia.

Infatti, Katia si è lasciata andare al divertimento, ha detto cose come se fosse single, ma in realtà poi non si è avvicinata a nessun tentatore in modo particolare. Invece, a sorpresa, è stato proprio Vittorio ad interessarsi ad una single, Vanessa. Tra loro c’è stato anche un bacio. I tentativi di Katia di chiedere scusa e tornare con lui non sono serviti a nulla, Vittorio ha iniziato una relazione con Vanessa, anche se questa è durata soltanto qualche mese.

Adesso Vittorio è alla ricerca dell’amore, così come Katia dopo aver superato la grande delusione per la fine della sua ultima storia. Proprio lei, in particolare, è stata avvistata in compagnia di un tentatore della settima edizione di Temptation Island. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Katia in compagnia di un tentatore

Katia l’anno scorso aveva instaurato un’amicizia con il tentatore Giovanni Arrigoni, ma lui stesso ha raccontato che dopo il programma tra loro ci sono state delle incomprensioni che li hanno portati a non vedersi e sentirsi più. Adesso Amedeo Venza ha segnalato che Katia potrebbe aver voltato pagina in amore accanto ad un altro tentatore, questa volta della settima edizione.

Infatti, le riprese della settima edizione di Temptation Island si sono concluse e due fan di Katia l’hanno vista per le vie di Napoli in compagnia di Alessandro Usai. Lui si è fatto notare nelle prime due puntate per essere stato molto vicino a Sofia, che poi ha deciso di uscire dal programma con il suo fidanzato Alessandro. Ebbene, Katia e Giovanni erano in compagnia di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, ricordate? Anche loro una coppia dell’anno scorso.

Ad ogni modo, la coppia è stata a cena in un’uscita a quattro con Nicola e Sabrina. Poi, Katia e Alessandro si sono fermati davanti ad un Hotel di Napoli. Dalle testimonianze sembravano sorridenti in attesa di entrare nella struttura. Sarà l’inizio di un nuovo amore?