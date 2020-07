Oroscopo 21 luglio 2020: Cancro in armonia, Capricorno irrequieti

Giornata no per i nati sotto il segno del Capricorno. L’Oroscopo del 21 luglio vi esorta a mantenere la calma. I Cancro, invece, saranno molto in sintonia con l’ambiente circostante.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le relazioni di coppia che si sono trovate ad affrontare una piccola crisi potrebbero trovare una risoluzione. Approfittate del transito favorevole per ricucire vecchi dissapori. La passione contraddistinguerà la vostra giornata, pertanto, anche se siete single è il momento di gettarvi in nuove conoscenze.

Toro. C’è un po’ di tensione in famiglia, forse a causa di questioni burocratiche che dovete mettere in chiaro. Nel lavoro, invece, continuerete ad affrontare una fase alquanto positiva e produttiva. Non lasciatevi abbattere dalle piccole difficoltà e siate più tolleranti nei confronti dei pareri altrui.

Gemelli. Se avete appena cominciato una relazione sentimentale, forse potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto serio. In amore c’è tanta armonia anche per le relazioni di coppia stabili. Sul lavoro potrebbero arrivare delle notizie su cui, ormai, avevate smesso di credere.

Cancro. L’Oroscopo del 21 luglio denota un certo ricongiungimento con il partner. Nell’arco della giornata potreste riscoprire una certa sintonia e affinità con la persona che avete al vostro fianco. Vi sentite in armonia con il prossimo e perfettamente integrati con l’ambiente nel quale vi trovate.

Leone. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente energici e sicuri di voi. Fate solo attenzione a non essere troppo spavaldi, al punto da sembrare arroganti. Nel lavoro siete in grado di prendere le decisioni più impegnative. Prestate attenzione a qualche lite in famiglia.

Vergine. La giornata non comincerà esattamente nel migliore dei modi, ma migliorerà verso il pomeriggio. In amore potreste ricevere una piccola delusione, ma cercate di non crearvi anche i problemi che non ci sono. Sul lavoro ci sono diverse faccende da sbrigare, forse è il caso di rimandare tutto a domani.

Previsioni 21 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo sono favoriti i segni che svolgono mansioni di tipo creativo. La fantasia dominerà la vostra giornata, ma questo genererà anche un certo distacco dalla realtà. In amore, invece, non tirate troppo la corda. Il partner potrebbe essere stanco dei continui sbalzi d’umore che avete.

Scorpione. L’Oroscopo del 21 luglio vi esorta ad essere più ottimisti. Troppe volte vi fate problemi che, in realtà, esistono solamente nella vostra mente. Affrontate la vita con maggiore leggerezza, cercando di vivere giorno per giorno. In famiglia potrebbe esserci qualche piccolo dissapore.

Sagittario. Oggi sarà un piacere godere della vostra compagnia. L’Oroscopo vi annuncia che sarà una giornata all’insegna dell’allegria e dello spirito d’iniziativa. Questo vi renderà molto creativi ed efficienti nel lavoro, ma anche i rapporti di coppia gioveranno di questo momento positivo.

Capricorno. Giornata un po’ difficile. Oggi vi sentite depressi e tristi senza un reale motivo. Questo vi spinge ad isolarvi dal resto del mondo e a chiudervi in voi stessi. Siate molto cauti in amore, perché potreste vivere una vera e propria crisi. Nel lavoro, invece, meglio non perdere la calma.

Acquario. I nati sotto questo segno sono tra i più stressati dello zodiaco. Urge una pausa dal lavoro, ma anche dagli impegni della vita quotidiana. Cercate di non riversare la vostra rabbia nei rapporti di coppia, perché potrebbero sorgere dei turbamenti fastidiosi.

Pesci. Oggi vi sentite un po’ estranei al mondo che vi circonda. Vi potreste sentire trascurati e non presi molto in considerazione. Questo, dunque, è il momento di capire che anche da soli siete in grado di farcela. Credete di più in voi stessi. Solo amandovi riuscirete a far sì che gli altri s’innamorino di voi.