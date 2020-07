Antonella Clerici al settimo cielo, la famiglia si allarga: ‘Che emozione grande…’

La rivincita di Antonella Clerici

Dopo un anno quasi da dimenticare per Antonella Clerici sembra arrivata la sua rivincita. Nell’ultimo periodo, la conduttrice, infatti, ha ricevuto due belle notizie una dopo l’altra… Innanzitutto, è pronta a ritornare dal prossimo autunno con un programma tutto suo “È sempre mezzogiorno”, titolo definitivo per la sua trasmissione che doveva chiamarsi “La casa nel bosco”.

La compagna di Vittorio Garrone, però, ha annunciato su Instagram anche un’altra bella notizia. A quanto pare nella sua famiglia c’è stato un nuovo arrivo che ha decisamente entusiasmato i suoi follower. La conduttrice, in attesa di tornare a lavoro in casa Rai, si sta godendo la vita in campagna accanto al suo uomo, alla sua splendida Maelle e a un piccolo nascituro.

La conduttrice annuncia un nuova nascita in casa Garrone

Come già detto in precedenza Antonella Clerici si sta godendo la sua estate nella propria abitazione ad Arquata Scrivia. Dopo la separazione da Eddy Mertens , la ritrovato la serenità accanto a Vittorio Garrone e proprio per amor suo ha deciso di cambiare vita. Insieme condividono tante passioni, tra cui anche un allevamento di cavalli, allevati per partecipare alle discipline olimpiche.

E Proprio qui che Antonella e Andrea hanno accolto la nuova arrivata. Si tratta di un di una cucciola di mucca highlander appena nata che come si vede dall’immagine cerca coccole e affetto. Il web si è commosso subito all’annuncio soprattutto dopo che la Clerici ha postato anche una foto della piccola intenta a farsi pulire dalla mamma. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici pronta ad un grande ritorno in tv

Il prossimo autunno Antonella farà il suo ritorno su Rai 1 con È sempre mezzogiorno, il nuovo programma andrà a sostituire La Prova del Cuoco chiuso dopo venti anni dalla messa in onda. Per la Clerici si parla anche della conduzione di “The Voice of Italy” versione senior. Così almeno ha dichiarato il direttore Stefano Coletta durante la presentazione dei palinsesti.

Una notizia che di sicuro avrà reso felici tutti i fan della biondina ma che allo stesso tempo ha fatto piangere lacrime amare alla Isoardi. Si tratta di una grande novità per il panorama televisivo italiano e per ora non ci resta che aspettare per vederlo.